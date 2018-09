Edad di adictonan ta bahando

E situacion di addiccion, tin hopi fundacion y hopi cos papia. E edad di e adictonan tambe a cumisna bira mas jong. Sra. Audrey Lacle, di Fundacion Adopt an Addict.

E hubentud di awo ta admira y sigui den hopi negativismo. Nan ta den crimennan mas halto cu Aruba a conoce y e rebeldia ta den tur skina. Droga a bira algo gewoon, pistool, obhetonan pa haci daño na otro, ta na ordo di dia. Y nunca a yega di wak esaki asina erg manera e aña aki a cuminsa cu noticianan cu ta spanta hende di loke tin eyfonan.

Loke Sra. Lacle ta haya frappant ta cu asina un adicto recidivista haci fastioso rond di un luga, ta yama polis y ta core cu e adicto di e luga. Ta pusha e problema den un otro skina of un otro caya, pero solucion no ta bin. Tambe ta mira cu desaroyo ta bin cu su problemanan, problemanan di luho cu loke nos tin awo. Aparentemente no tin placa pa paga nada, pero si pa cumpra droga y arma. Esaki ta treciendo Aruba den un problema hopi grnadi. E ta pasando rond mundo, no Aruba so. Pero aworaki na Aruba, e problema a escala. Un di e cosnan ta cu ta core cu’n persona di un luga pa otro. E hubentud ta bay di un fundacion pa un otro fundacion. Nan ta shop around, e ora cu ya nan no por manipula mas na cierto fundacion, nan ta drenta un otro centro tin biaha, mayornan no por cu nan. Pero ya, loke mester wordo traha, segun Sra Lacle, urgentemente, ta nos leynan.

Tur hende sa unda ta bende droga, tur hende sa unda e problema ta sinta. Pero nos leynan ta masha facil. Arubianonan, pero nos nacionalidad ta un Hulandes, cu ta uno adkiri. E patronchi di conducta di nos ciudadanonan, ta mas e modelo Caribense, Suramericano. Aruba ta rondona door di tur sorto di nacionalidad y den tal sentido, Sra. Lacle ta pensa cu e modelo di coreccion di nos delitonan cometi, cu asina cu tin centro educativo, centro di rehablitacion, mester wordo adapta na demanda di nos poblacion.

E caso di Aruba ta diferente. Mester bin cu tratamentonan mas efectivo. Pa trata e problemanan aki, mester sa con pa trata nos hendenan na nivel di educacion y hopi biaha e estilo Europeo no ta bay traha pa nos. Pero den bida priva, Sra. Lacle ta wak, como comerciante, ora di haci cambionan, mester haci cambionan den statutonan, ora di revoluciona bo negoshi, ta haci’e corectamente.

Pero ora yega na cambiamento di ley den gobierno, e cosnan aki ta keda sinta y sinta. Y ta kere cu awo ta ora pa pone nos placa unda nos boca ta, ya cu Aruba ta den un problema hopi grandi.

Comments

comments