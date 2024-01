E minister di Defensa di Peru, Jorge Chavez Cresta, a expresa diaranson cu ta existi e posibilidad pa manda ayudo militar Ecuador como reaccion n’e crisis di siguridad cu e pais aki ta confrontando, manera e Gobierno di Argentina a propone.

“Nos ta efectuando tur e coordinacionnan y tur nos apoyo n’e rekerimentonan cu nan (e Ecuatorianonan) lo bay pidi nos. No ta descarta ni ta afirma, pero nos mester sigui cu e trabaonan aki cu ta duna trankilidad n’e zona di frontera,” e radio local Exitosa, a bisa.

Di e forma aki, Chavez a yama na combati di forma conhunto acto ilegal manera narcotrafico, mineria ilegal y contrabanda di arma, municion y explosivo, pa “ta prepara pa cualkier contingencia.”



MERCA NO TIN PLAN P’ESEYMerca mes ta comprometi na brinda ayudo y apoyo na Ecuador pa lidia cu e crisis di siguridad y violencia. No obstante, no tin pensa di manda tropa, e coordinado di comunicacion strategico di e Conseho di Siguridad Nacional di Cas Blanco, John Kirby, a sigura diaranson.

El a señala cu Washington no a discuti den kico su contribucion lo consist, si descarta e tema di un invasion militar.

“Nos no tabatin un combersacion specifico riba loke esey lo nifica exactamente, pero mi lo aleha di cualkier consideracion di tropa militar Mericano of algo por estilo. No tin plan p’esey,” el a manifesta den un rueda di prensa.

Kirby a resalta cu Merca ta efectuando e momentonan aki un siguimento di e situacion den e pais Sur Americano y cu e ta dispuesto pa “adopta medida concreto” pa mehora su cooperacion cu e gobierno di Daniel Noboa. “Sin duda, nos ta dispuesto pa papia cu e gobierno di Ecuador riba loke nan por tin mester. E por ta, por ta, un poco di ayudo investigativo of algo por estilo,” el a conclui.

Riba e mesun dia aki, e consehero di Siguridad Nacional Mericano, Jake Sullivan, a indica riba e situacion na Ecuador y fuera di condena “energicamente” e actonan violento di e ultimo dianan, el a expresa e compromiso di Merca di duna sosten den materia di siguridad, p’e responsabelnan di e escalacion violento, paga pa nan crimen.

“Nos ta comprometi pa duna sosten na siguridad y prosperidad di e Ecuatorianonan y na reforsa e cooperacion cu nos socionan, pa garantisa cu e malhechornan ta hiba dilanti husticia,” el a indica.