Oficina Central di Estadistica (CBS) ta anuncia cu nan lo organisa un censo economico yama “Economic Census 2023”, cual ta un conteo di tur negoshinan y fundacionnan na Aruba, for di 14 di april 2023 te cu fin di juni 2023. Companianan (entidadnan) cu ta eherce un actividad economico lo wordo puntra pa duna entre otro datonan relaciona cu nan actividad economico, cual ta e productonan y of servicionan cu nan ta provee, pero tambe cual productonan y of servicionan ta forma parti di e gastonan mas grandi pa funcionamento di e entidad.

Ademas lo puntra e entidadnan pa datonan relaciona na empleo manera, cantidad di empleadonan, suma total di salario paga y vacaturanan disponibel. Tambe lo puntra nan tocante digitalizacion (si ta haci propaganda y/ of bende productonan via website of social media). Entidadnan den e sector di agricultura, pesca y cria lo haña preguntanan extra mirando e importancia duna na e sector aki.

E “Economic Census 2023” tin diferente meta. Uno ta pa genera un mihor bista instantaneo di tur entidad fisico cu ta activo na nos pais y asina duna un bista riba e structura di e economia di Aruba. Alaves e datonan colecta ta yuda CBS update su registro di negoshi. Cu e datonan obteni e departamento di National Accounts di CBS por cumpli tambe cu standardnan internacional di National Accounts cualnan lo wordo actualisa den e manual nobo “SNA 2025” di United Nations. E enquesta aki ta di importancia tambe pa por compila e “Supply and Use Table (SUT)” nobo pa asina por keda calcula e GDP na e forma mas adecua y actualisa. Banda di e metanan aki, e Censo Economico ta hasi posibel pa CBS raporta datonan economico na organisacionnan internacional (manera World Bank y United Nations), segun e standardnan rekeri internacionalmente.

E censo lo wordo ehecuta den un forma digital (pa medio di un tablet) unda cu desde 14 di April 2023 encuestadornan asigna lo haña instruccion pa aserca tur entidad na unda un actividadnan economico ta tuma lugar. E encuestado lo haci e entrevista of puntra e respresentante di e entidad pa un cita pa haci e entrevista preferiblemente den e mesun siman. Lo ta di aprecia si e representante ta bon informa di e entidad. En principio e representante ta e persona encarga cu e parti financiero di e compania. Naturalmente e datonan colecta lo wordo publica solamente den un forma agrega y CBS ta garantisa e privacidad di cada entidad conforme nos leynan.

Na comienso di april 2023 CBS lo traha un checklist di tur informacion cu e censo ta pidi pa asina representante di e entidadnan tin esakinan disponible pa por haci e bishita di e encuestador mas efectivo posibel. Lo ta posibel pa completa e cuestionario online y por download esaki hunto cu e checklist for di e website di CBS.

Si algun empresa of organisacion ta desea un sesion informativo tocante e “Economic Census 2023” por pidi pa esaki na [email protected] Pa tur otro informacion por tuma contacto cu CBS durante oranan di trabao na 524-7433 of por bishita e website di CBS na www.cbs.aw