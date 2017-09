Economia mester haya atencion di e Gobierno nobo

Awor aki no por wak proyecto mas, sino mester duna economia su atencion y specialmente pa comercio di afo bin haci negoshi na Aruba, segun presidente di ATIA, Sr. Ronald van Trigt.

El a splica cu nan tabata tin e privilegio pa bishita Gobernador di Aruba. E puntonan naturalmente cu a trece dilanti, ta e puntonan cu a trece dilanti semper como ATIA. E puntonan di interes general pa nos economía y pa nos comercio, Locual ta importante cu ta desea pa tene cuenta cune. Esey a wordo vocifera na Su Excelencia Gobernador.

Naturalmente combersacion cu Gobernador a wordo mustra riba dje, cu ta uno cu tin su limitenan den kico pa divulga, pero si di parti di ATIA nan ta consistente cu ta boga pa un Gobierno cu ta incluso, un Gobierno cu ta scucha y unda cu comercio tin un tarea importante pa purba di activa e economia di Aruba y nos mester haya e base, e base di incentivonan necesario pa asina comercio por haci su trabao, haci di Aruba un luga na unda cu tin hopi mas chens pa negoshi wordo haci na un manera hopi mas eficiente, hopi mas productivo. Esey semper ta para pe. Esey Semper a boga pe. Tin algun punto mas a keda discuti cu ta importancia naturalmente pa comercio.

Tambe nan tin un situacion y esey a ripiti. E no ta algo cu ta sconde. Tin un situacion caminda cu e retonan di e próximo Gobierno tey. Y el a wordo expresa door di varios organisacion politico cu nos ta para dilanti un periodo cu no ta bay ta facil. Tin e relacion cu Hulanda y e contribucion cu Hulanda por duna na saneamento di nos presupuesto, ta algo cu ta hopi importante, pasobra e ta parti di bo salud economico di un pais. E ta importante pa tene nos gastonan di Gobierno bao di un cierto control. Specialmente bao di un situacion asina, ta mas y ta hopi importante pa e sector priva wordo incentiva pa laga e economia aki crece. Pasobra cu un Gobierno riba su mes pa e proximo periodo lo tin poco espacio pa haci esey, segun van Trigt.