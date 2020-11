Economia mester bay den un forma balansa

Sr. Jose Figaroa Vice, presidente di FTA y abogado, ta bisa cu awo cu e acuerdo firma di Hulanda y Arua, comercio ta pushando pa e sistema economico y trece claridad den area laboral.

Segun sr. Figaroa ta bisa cu awo tin claridad ta importante pa inverti bek den economia pa trece stabilidad. Pa sindicato FTA, nan punto di bista no cambia, e ley laboral ta balansa pa duna espacio na e donjo di trabou pa trece hende aden pero na mesun momento proteccion na e trahado na e momento cu a cuminsa labora.

“Mi no ta kere cu mester drecha economia y un solo banda so ta beneficia su mes. E gremio comercial kier drecha economia. Un trahado mester tin su stabilidad, no cu e ta haya trabou un par luna despues cay den incertidumbre. Ambos banda mester traha hunto pa sali dilanti. E trahado mester conta cu su entrada termino largo”, e ta comparti.

Sr. Figaroa ta trece e punto cu mester wak cu e crisis di e pandemia no a caba. E ta bisa cu e ta miho para cu algun siman pasa pero e no a bay completo ‘realisticamente no lo pasa’. Pa maneha e situacion y mantene e siguridad mester bin di ambos banda.

“Nos tin cu sigui bay dilanti y nos di sindicato ta kere den movecion. Nos ta haci’e hunto y ta keda cu mantene cu e derecho di trahado di henter e proceso aki. Flexebilacion sin limite. Nos lo keda monitor e parti pa por recupera nos economia, pa e bay den forma balansa”, e ta expresa.

