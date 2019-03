Economia di Richard a crece den 2013 pa 2017 door di contractonan lucrativo

Nos por a tuma nota den prensa caminda Parlamentario Richard Arends ta trece dilanti cu durante nan gobernacion economia di Aruba a crece, pero Richard ni partido AVP no ta papia di e debe y nan no kier splica Pueblo kiko a pasa na aña 2015 cu bo ta mira un crecemento, pero cu Pueblo no a conoce. E diferencia ta sinta den e balor agrega cu a keda concentra na WEB. Na oktober 2014, Eman cu Richard a percura pa subi prijs di awa y coriente cu 14%. Pueblo a hasta manifesta dilanti Parlamento pa esaki. Aña a bolter y den 2015 mundo a conoce prijsnan di bari di petroleo cu a yega te 26 dollar pa bari. Pero e famoso hedging di Richard y De Meza a pone Pueblo keda paga 90 dollar pa bari y no por a goza di rebaho di prijsnan pa utilidad. Na WEB si a keda placa cu awor nos ta wak den e caso di Hoeverts vs Utilities, ta e mesun gang aki a percura pa saca via Utilities pa nan por djodjo cune. A ranca placa pa paga Europe Meets America y Green Conference pa Eman haya cos pa luci, gaba y biaha cun’e. Ma net Richard cu awe kier critica esfuersonan di un Gobierno drechi ta mustra di a strika pa su mes via contracto di trabao y di consultancy mas di 2.1 miyon florin. Pues den e periodo tras di lomba no ta Pueblo, pero su propio economia a florece. Pero riba esey si Richard Arends ta keto keto.

