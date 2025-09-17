Otro aña 2026 ECA Marketing, Advertising, PR & Consulting ta celebra 4 decada di servicio continuo na comunidad di Aruba y Caribe Hulandes. E compania pues a nace pareu cu Aruba a haya su Status Aparte.
Na 1986 sr. Aldrich F. Croes a lanta e compania ECA como un eenmanszaak y despues a converti’e den un N.V. cu apenas 3 empleado, sinembargo cu un sentido di optimismo y vision grandi pa crece.
Durante di e añanan cu a transcuri e compania a gana confiansa grandi di comunidad pa su servicio agil, creativo y efectivo. E compania a crece rapido y na aña 2008 nan a alcansa un Portofolio grandi y varia di clientenan local y regional, cual a encera tambe maneho di marcanan local y internacional. E cantidad di trahadornan a aumenta te yega na 31 empleado talentoso. E expansion aki a encera cu tabata tin mester di mas espacio y asina a inverti den un edificio nobo pa acomoda studionan di produccion y tambe di un radio emisora: HITS100FM. ECA asina e bira e compania di Mercadeo, Publicidad y produccion mas grandi di Caribe Hulandes.
Awe den 2025 ECA su team menos grandi pero a specialisa den trabaonan di Investigacion di Mercado, Strategia, Planning, PR, Design, Produccion, Publicidad y Consulting. Durante di e 4 decadanan aki e compania y su personal a crea un relacion integro y stabiel cu tur media di Aruba y demas islanan di Caribe Hulandes, y tambe cu sector comercial, institutonan importante, Gobiernonan y NGO’s.
Durante 4 decada ECA a yuda companianan chikito y grandi crece y logra nan metanan. A crea campañanan di promocion pa evento, conferencia, conciertonan grandi, festivalnan y lansamento di marcanan di producto, auto y servicio cu hopi exito.
Na caminda pa celebra nan di 40 aniversario den 2026, ECA a prepara un celebracion cu ta consisti di adapta nan logo cambiando e strepi cora rond di e letternan di nan nomber pa e color blauw di bandera di Aruba, como honor na e ocacion di celebracion di Aruba. E team di produccion di ECA lo bay produci hunto cu Hits100FM un serie di programa cu lo ta dedica na Aruba su Celebracion di 40 aña Status Aparte y 30 Aña di Himno y Bandera. E serie di programa ta titula:
Aruba Ayera, Awe y Mañan
Ademas pa e clientenan actual y nobo, ECA ta lansa un producto nobo den e ramo di Rebranding. Esaki ta un producto innovativo pa asisti companianan y organisacionnan Re-alinea y Re-brand pa logra Resiliencia Sostenibel. E ta e producto ideal cu ta cuadra cu e necesidadnan di awendia.