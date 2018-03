Earth Hour 2018, ban hunto reflexiona y conecta cu planeta

Diasabra, 24 di maart lo ta ‘Earth Hour’ 2018. En conexion cu esaki e siman aki kier a trece informacion y crea conscientisacion riba e tema di sostenibilidad. Earth hour ta un movemento organisa pa Worl Wide Fund for Nature (WWF). E evento ta wordo organisa anualmente pa encurasha individuonan, comunidadnan y negoshinan pa paga tur luz (cu no ta esencial) y aparatonan electrico pa un ora, for di 8:30 pa 9:30 di anochi, como simbolo di compromiso na nos planeta. E movecion a inicia na Australia na aña 2007, Desde e tempo ey mas di 7000 ciudad rond mundo ta forma parti di dje.

Earth hour ta e muestra di sosten mas grandi mundialmente pa loke ta preocupacion pa futuro di nos planeta. Manera menciona, tin gran cantidad di ciudadnan rond mundo ta forma parti di e movecion y edificionan hopi conoci rond mundo manera ‘Tokyo Tower’, ‘Empire State Building’ na New York, y ‘Eiffel Tower’ na Paris tambe ta paga nan luznan pa un ora riba e fecha aki. No tin ningun manera specifico pa celebra e ora, bo por celebra Earth Hour na cualkier manera cu bo kier, bo por mantene simpel, bo por disfruta di un cena cu bela, wak strea, organisa un caminata, of simplemente relaha y reflexiona cu luz paga pa un ora.

Ministerio di Desaroyo Teritorial, Infrastructura y Medio Ambiente ta encurasha comunidad y negoshinan pa tene cuenta cu e fecha aki y e impacto cu consumo di energia tin riba nos medio ambiente.

