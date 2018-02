Early Bird special di e “33rd Aruba International Half Marathon” di IBiSA

“Aruba International Half Marathon (AIHM)” ta e careda di mas grandi cu Instituto Biba Saludabel y Activo, IBiSA, ta organisa pa pueblo di Aruba. E aña aki ta e di 33rd edicion di e careda cu lo tuma lugar diadomingo 25 di Maart 2018.

Tin un “Early Bird Special” te cu dia 22 di Februari 2018.

Registra online via www.arubarun.com y pasa paga na IBiSA prome cu dia 22 di februari, 2018 pa haya bo nomber riba bo bib number y number favorito (si e ta disponibel).

Tin dos manera cu por participa den e careda aki cualnan ta den forma individual (1 persona) of den e Student of Corporate relay (4 persona cada team). Aña pasa e Corporate Relay y Student Relay a “sold out” hopi lihe, pues nos ta conseha tur team pa inscribi trempan.

Student Relay

Pa un team registra pa e categoria di Student Relay, e team mester tin aprobacion di nan scol.

Costo di inscripcion pa e categoria aki ta Afl. 20,- pa persona cu ta encera un t-shirt, bib number y medaya conmemorativo. Participantenan di e team mester atende e mesun scol y e team mester consisti di 4 participante, IBiSA ta invita hobennan interesa pa forma nan team y inscribi trempan, mirando cu inscripcion ta limita na solamente 20 team.

Corporate Relay

Cada team mester consisti di 4 participante di cual minimo 1 mester ta femenino y tur 4 mester ta labora na e mesun compania/organizacion. Costo di inscripcion pa e categoria aki ta Afl. 25,- pa persona cu ta encera un t-shirt, bib number y medaya conmemorativo. IBiSA ta invita tur compania/organizacion pa forma nan team y inscribi trempan. Inscripcion ta limita na solamente 30 team.

Pago por wordo haci solamente na IBiSA Frankrijkstraat 1, dialuna te cu diabierna for di 8.00 a.m. pa 12’or di merdia y for di 1:00 p.m. pa 4:00 p.m.

Inscripcion individual pa 21K:

E edad minimo pa participa individualmente ta 16 aña riba e dia di careda. Costo di inscripcion general ta Afl. 35,- of US$ 20,- cu ta encera un t-shirt, bib number y medaya conmemorativo na final. E premiacion na final ta pa coredonan femenino y masculino den e siguiente categorianan di edad 16-19, 20-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59 y 60+ prome, segundo y tercer lugar respectivamente.

Pa mas informacion por bay riba facebook di IBiSA: IBiSA Aruba of por yama tambe na telefoon 5824987.

