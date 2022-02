Oficina di Turismo, A.T.A. a ricibi e grato noticia cu Eagle Beach a wordo reconoci door di Tripadvisor como un di e ganadonan di e ‘2022 Travelers’ Choice Best of the Best Award’ den e categoria di beach, cu #3 den e top 25 miho beachnan di Caribe y #5 den e top 25 na mundo.

Den un aña di competencia fuerte y cambio den prioridad di biaheronan, Eagle Beach a surpasa e expectativanan y a ricibi e reconocemento aki un biaha mas. E ‘Travelers’ Choice Awards’ ta duna honor na e mihonan den biahe, basa riba ‘reviewnan’ cu usuarionan ta pone riba Tripadvisor. Di e forma aki ta reconoce e luganan cu a ofrece e experiencianan mas excepcional.

Segun Ronella Croes, CEO di Oficina di Turismo: “Nos ta contento cu Eagle Beach a wordo nombra un di e ganadonan di ‘2022 Travelers’ Choice Best of the Best Award’ y ta un honor cu e miles di biaheronan cu a bishita Eagle Beach durante e aña cu a pasa a selcciona nos, no solamente como un di e miho beachnan den Caribe- pero tambe na mundo!”

E noticia agradabel aki ta yega despues cu den luna di januari, Tripadvisor a anuncia cu den e categoria di “Trending Destinations” Aruba ta #1 den caribe y #12 na mundo.

