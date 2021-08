Eagle Aruba Resort ta full y trahadonan no ta haya salario completo

Trahadonan di Eagle Aruba Resort a bay den accion diabierna den oranan di mainta pa expresa nan malcontento. E situacion na pia di trabou a bira intolerabel.

E trahadonan a expresa cu nan ta traha ocho ora pero e salario no ta yega na uno di ocho ora. E trabou ta hopi pasobra e hotel ta yen. Nan ta asina druk cu nan no ta haya chens di come.

Na momento cu a bay papia cu gerencia, a bisa nan cu ta hotel mes ta paga nan salario. Esaki ta algo cu nan ta haya straño pa motibo cu tur luna ta pone nan firma e formulario di subsidio di salario.

Nan no ta poni riba schedule fiho tampoco. Tur cos ta bruha, ya cu nan no sa ki dia nan ta traha sino te na ultimo momento. Nan no tin derecho riba diadomingo liber y ta algun dia pa siman nan ta traha siendo cu hotel ta yen. Antes e situacion tabata normal, trahando di 8’or pa 3.30. Awo nan tin dos siman trahando 8 ora completo, pero e salario no ta cuadra pasobra e ta rond di 70% y otronan ta haya 80% florin. Esaki mientras cu e hotel ta completamente yen te cu fin di e luna aki.

No tin un consensus bou di e empleadonan pa cual no por a afilia nan mes na un sindicato. Hopi trahado tin miedo y door cu nan a wordo intimida.

