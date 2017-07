E zapatonan mas atractivo pa bay fiesta pa e hende muhe moderno

E zapato, ta e elemento di moda mas relevante, pasobra esakinan ta atrae mas mirada pa nan beyeza y pasobra cu nan ta realsa e vestimento femenino.

Pa ta protagonista di e fiesta, bo mester hiba un bisti elegante y apropia pa cada ocasion, cual mester combina hopi bon cu e zapatonan.

Ta existi zapato pa bay fieta di diseñonan precioso, varia y den colornan bunit, cu of sin adorno y di tur tipo di nivel relaciona cu e confeccion y materialnan uza.



Manera den tur cos, mas halto e calidad di e zapato ta, e bisti lo luci miho y e porte femenino di esun cu ta bisti’e lo ta di un nivel increibel.

Ta keda na gusto y caracteristica personal di e usuario, e haltura di e hilchi, e modelonan habri of cera, e color yamativo of keto, cu of sin adorno.



Ta existi bisti y obviamente zapatonan pa cada ocasion, pa un ceremonia hopi formal, pa celebracionnan familiar, pa actonan escolar, pa fiestanan bailabel, etc.

Awendia ta mas facil pa haci e seleccion y compra online, di zapatonan, di nos smaak. Of si nos ta haya ta miho, bay di shopping.

Cual ta e zapatonan ideal?

-Zapato cu hilchi. E calzado aki lo yudabo na simplifica bo figura y luci atractivo. -Zapatonan cu ta combina cu tur cos

-Zapatonan cu hilchi anochi mester ta cera sin un punta exagera

-Colorenan basico, neutral, preferibel maron of gris of preto

-Di 10 pa 12 cm di hilchi, hopi halto no lo wanta mucho tempo y lo mester wordo kita na dado momento. Di otro banda, hilchinan hopi abao lo afecta sensiblemente e porte femenino of e presencia atractivo y elegante.