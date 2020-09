“E yabi pa nos por ta exitoso den combati e virus aki ta den nos cordialidad y den nos diciplina”

Durante e Conferencia di Prensa pa duna informacionnan tocante ultimo desaroyonan di Covid-19 na Aruba, Prome Minister Evelyn Wever-Croes a duna un bunita reflexion pa encurasha cada ciudadano di nos pais pa no ‘give up’ y sigui dilanti cu determinacion y positivismo pa Sali hunto for di e crisis di Covid cu un dia inespera a bati na nos porta na Aruba y mundialmente causando desbalance y dolornan den nos pueblo.

“Nos a tuma nota cu den e temponan aki tin hopi preocupacion y tension. Mi kier a haci un apelacion na nos ciudadanonan pa nos no give up, pa nos sigui cu e mesun determinacion y positivismo. Bida ta tira cosnan hopi dificil tin biaha pero cu un actitud positivo cosnan ta cana hopi mas suave. No tin garantia cu tur cos lo sali bon pero si bo ta un hende negativo cosnan ta bay malo e ora. Ban keda positivo pa asina cosnan cana bon.

Lagami comparti algun punto positivo:

Nos tin placa pa paga nos gastonan y esaki hopi no ta compronde paso ta di july caba nos ta wardando pa e yudansa finaciero pero nos a logra. Nos a baha gastonan di Gobierno, nos entradanan a drenta manera mester ta, nos a schuif cierto pagonan pasobra nos hendenan ta creativo y nos ta determina pa esaki bira un exito.

Nos a paga loonsubsidie pa luna di augustus. 20433 empleado por a haña nan salario danki na esaki. Nos a paga e prome parti di FASE, 3058 persona lo cobra den e dianan aki.

Otro tema positivo ta cu 12 mil turista a bin bishita nos na july, 17 mil mas o menos a bishita nos na augustus. Claro nos lo a desea mas y sigur cu esaki no ta comparabel na loke nos ta custumbra di haña cu ta 80 mil ney pa luna. Pero nos ta sumamente agradicido na tur e 29 mil turistanan aki cu a bishita nos. Pasobra apesar di tur reto, tur riesgo y tur preoucpacion pasobra nan tin cu test ayanan y akinan, nan mester bay den cuarentena pero toch nan a bin.

Tambe nos a mira cu antes turistanan tawata keda un averahe di 7 dia pero awor nan ta kedando 18 dia contribuyendo un poco mas na nos economia tambe. Nan ta sumamente contento cu e trato cu nan ta haña. Nan ta gaba hopi e cordialidad cu nan ta haña di nos ciudadanonan y esaki ta algo cu mi ta hopi agradicido na dje. Tur sin excepcion ta bay cu un bunita sentimento pasobra nan a haña un bunita trato aki na Aruba.

Naturalmente nos kier mas pa asina nos economia sigui draai pero e cifranan halto cu nos tin di Covid ta spanta hende y nos turistanan tambe. Esaki ta pone cu hopi no kier bin bishita nos y p’esey nos mester bringa pa baha e total di casonan positivo. Con nos ta bay bahe? Cu disciplina. Manera mi a bisa hopi biaha no ta e pais di mas poderoso ta bay vence e virus aki sino esun mas disciplina.

Kico abo mester haci? Gewoon tene bo mes na e reglanan.

– E prome ta e regla di higiene. Laba man frecuentemente cu habon y si bo no por, uza handsanitizer.

– Di dos tene distancia, no duna man, no brasa y no duna sunchi. Uza tapaboca pa tapa boca y nanishi, tene distancia tambe na cas y na trabou y tur caminda unda bo ta sinti bo cu mas confiansa.

– Di tres si bo ta malo keda paden. Dokternan a anuncia cu e ta dificil pa distuingui kico ta un verkoud, un griep y kico ta Covid. P’esey nan ta pidi pa na bo prome sintoma haci mescos cu ta Covid y keda paden y isola bo mes, sigui tur e medidanan di higiene y yama bo dokter pa bo haña un cita pa bo bay haci bo test di Covid.

Tin hende ta keha pasobra ta tarda pa haci test, pero antes ora tin 10 caso nos por a haci’e den un ora pero awor tin 1000 caso y esaki ta pone cu e por tarda un tiki.

Pues e yabi pa nos por ta exitoso den combati e virus aki ta den nos cordialidad y den nos diciplina. Y mi tin tur confiansa cu nos lo ta exitoso den esaki”.

