E wega peligroso cu a bira viral tin e atencion cerca di e scolnan y autoridad

Minister di Enseñansa Sr Rudy Lampe a comenta riba e wega peligroso cu tin algun tempo caba ta cirucla riba media social y na Curacao un sucedido asina a pasa pero na Aruba te ainda no. Minister a menciona den un entrevista cu e ta na altura di e wega peligroso aki y cu mester actua di inmediato simannan atras y a haci esaki tambe. Manera cu esaki a circula a aserca vocero di Polis pasobra a wak cu na diferente otro pais a usa e modelo di pone polisnan bay scolnan y splica e muchanan con peligroso y ki consecuencia esaki por tin pa nan y nan mayornan e.o e situacion di financiero pa e mayornan si algo pasa. Minister Lampe a menciona cu a haya un reaccion positivo for di e vocero di polis y un comunicado tambe a sali for di nan banda y un presencia di Polis na scol ta planta respet. Como minister encarga cu scolnan publico a pidi e ora ey directora interino di DPS pa manda un escrito pa tur cabesante di scolnan publico unda ta advertinan di e wega peligroso y pa nan splica tur e alumnonan y concientisanan cu e por tin consecuencia fatal, pero tambe a manda e mensahe cu lo tuma pasonan hopi serio si algun incidente mester keda raporta, pasobra no por laga esaki sin consecuencia, Minister a menciona cu esaki a keda manda pa e otro bestuurnan tambe di scol pa actua y a mira cu diferente scolnan a tuma decision si un alumno involucra di e incidente aki lo tin schorsing cu por tuma luga.

