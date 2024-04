Mens Erger Je Niet LIVE den Centro di Bario Brazil t’e wega mas popular aki na Aruba.

E Sesenticuater(64) grupo di famia, bisiña y coleganan cu a inscribi ta bay desfila Diasabra awo 20 di April pa 7:30pm Exacto. E temporada di gaña rabia y bira contento, nervio, emocion, tension, decepcion y suerte a yega.



CORDA BIN CU ALGO CU TA IDENTIFICA BO GRUPO.E prome cuater grupo, Pasa Raspa Get Fit, PV 2 Good 4, Jolly Jokers y The Beef People. mester bin na e color cu nan ta hunga dia 20 di April. E otro 60 grupo por bisti cualkier uniform of costum cu boso ta desea.Ta bay tin un premio pa e grupo cu mas buya y e grupo mas grandi. E desfile ta cuminsa parti panort di Centro di Bario Brazil (veld di Brazil Blue Hawks) y ta bin paden ta Jump Up na bo smaak. Bishitantenan por para nan auto riba e veld di Brazil Hawks Baseball Org., cu luz full rond pa controla. danki na Booshi.E prome 4 grupo cu lo hunga despues di e desfile ta: Pasa Raspa Get Fit, PV 2 Good 4, Jolly Jokers y The Beef People. Wak pa bo ta na tempo pa bo NO keda AFUERAAA.!!!! LOL. Y manera semper. Bo mag di yega CBB cu hamber y sed, pasobra eynan tin tur cos pa tene tur bishitante yen y contento. Weganan lo ta tur diabierna y diasabra durante 3 luna di e campeonato. Pa mas informacion por tuma contacto cu Eddie na: 5662208.