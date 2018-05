E ‘weerbaarheid’ den un mucha ta un elemento central den su funcionamento

Durante e congreso di Ortopedogisch Centrum hunto cu Wit Gele Kruis nan a acerca un specialista riba e topico aki pa papia tocante veerbaarheid y otro parti di dje ta veerkracht. Esaki ta un cu e ta un elemento hopi central den e funcionamento di un hende. Sra. Swinda Dumfries Orthopedagoog ta splica.

Un persona no ta scoge e situacion den cual e la nace. E persona ta bay un trayectorio den subida y e parti cu un mayor ta duna na un mucha ta hunga un rol riba con e por bons bek dne bida. Depende di esey ta con e mucha por reacciona di manera adecua caminda cu por a presenta situacion cu no tabata spera of cu ta cambia y cu no por conta riba dje, pero door di tur lo cual e la haya di e mayor manera siguridad, amor y perspectiva den bida. Mester wak tambe ora cu tin un aspecto dificil cu ta bin den bida di e mucha con pa bay contra e parti aki, con pa veerkracht pa veer op, con pa supera e situacion ey.

Si e mayornan no sa exactamente e motibonan precies kico ta e topico ‘weerbaarheid’ ta, ta kisas debi na con nan por bay cu situacionan dificil siendo cu e mucha tin su careda di bida ora e topa situacionnan na scol, na cas of na sports club y e no tin e toolsnan necesario pa deal cu e situacion.

Den mundo moderno aki e peliger of e reto di mas grandi ta pa e mayornan wak riba nan mes prome ken ta nan mes y kico nan ta pa e yiunan y kico nan kier logra cu nan. Eynan tin un situacion caminda cu mesun mayornan tin nan situacionnan cu mester resisti, esey mester bira mas grandi pa yuda e muchanan tambe pa siña deal mas miho cu e situacionnan mas dificil.

E muchanan cu tin problemanan na scol cu ta den problema di comportacion of otro aspectonan, cu droga of alcohol tur ta muchanan cu ta expresa un weerbaarheid abao. Lo mester conscientisa na e mayornan riba esaki a base di ayuda e muchanan di con pa deal y resolve problemanan no cu bringa ni palabra sushi, pero si na un manera unda cu mester para fuerte den bo mes y sa con pa deal cu un situacion asina y yudanan crece cu un mente mas sano y saludabel, segun Sra. Swinda Dumfries, Ortopedagoog.

