E weekend aki ta e di 12 edicion di Stingray Challenge

Cu hopi emocion nos ta cla pa cuminsa diabierna awor nos di 12 Stingray Challenge cual ta un competencia di landamento caminda landadonan di Corsou, Surinam, Merca y Aruba lo bataya contra otro e weekend aki.

Un total di 181 landado lo ta participando den e competencia. Di Corsou nos tin Bulado cu lo ta participando cu 13 atleta, di Merca East Coast Aquatic Club cu 2 atleta, di Suriname Neptunes cu 22 atleta, di Aruba nos lo tin Sports 4 U cu 14 atleta, Aruba Dolphins cu 65 atleta, Swimming Team the Orcas cu 28 atleta y Stingray Swimming Team cu 37 atleta.

E evento lo tuma luga na Piscina Olimpico Roly Bisslik na Savaneta diabierna anochi, diasabra mainta y atardi y lo termina diadomingo.

Landamento ta un deporte caminda pa e ultimo aňa nan Aruba a sa di destaca grandemente den exterior.

Nos kier a bisa danki na nos sponsornan nan cu ta haci e actividad aki posibel: Aruba Bank, New India Assurance, Subway, CIBC First Caribbean International Bank, Johnson Enterprises, SETAR y na e mayornan di nos atletanan.

