E weekend aki lo tuma luga e MLB London Series entre Boston Red Sox y New York Yankees

Un parti propio di e cultura Americano, baseball awo tin como obhetivo convence un audiencia Europeo of su merito cu’n exito di taquilla.

E double header entre New York Yankees y Boston Red Sox lo wak en rivalidad mas grandi y mas bieu den deporte Mericano wordo hunga dilanti di mas di 130 mil fanatico den London Stadium.

Na 1920, Red Sox a bende Babe Ruth, cu di e miho hungadonan di tur tempo, cu Yankees den cual a wordo denomina como “The Curse of the Bambino”. E cambio a provoca un secura di 86 aña entre 1918 y 2004 den cual Red Sox no a gana un Serie Mundial.

Red Sox a drenta e siman aki cu’n racha di seis victoria consecutivo, mientras cu Yankees tin 10 victoria den e ultimo 11 weganan hunga, e mas recien tabata diamars contra di Toronto Blue Jyas, den cual Yankees a establece un record di Major League Baseball door di bati un homerun den 28 wega consecutivo.

E yegada di MLB na Reino Uni ta parti di un calendario di eventonan di un siman cu ta inclui e Elite Development Tournament, cu lo reuni e 90 miho hungadonan adolescente di 14 pais di Europa y un anochi di antesala den London Yards: un evento di tres dia celebrando tur cos di baseball na Brick Lane, East London.

Y si esaki no ta suficiente, e comisionado di MLB Rob Manfred a anuncia cu St Louis Cardinals y Chicago Cubs lo bolbe pa e di dos Serie di London di MLB dia 13 y 14 di juni 2020.

