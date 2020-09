E website di Censo2020 ta activo!

Manera ta conoci Censo 2020 lo start otro siman diahuebs dia 1 di october. Pa duna e pueblo di Aruba tur informacion tocante Censo 2020, Oficina Central di Estadistica (CBS) a activa desde awe e website www.census2020.aw.

E website di Censo2020 ta parti den 5 page:

Tocante

Den e parti aki ta duna un splicacion di e 4 preguntanan principal cu ta wordo contesta door di un Censo, esta:

1. Ken nos ta?

2. Cuanto nos ta?

3. Con nos ta biba?

4. Unda nos ta biba?

Pakiko un Censo

Den e parti aki ta duna contesta riba algun pregunta general tocante Censo 2020, manera por ehempel: “Kico ta un Censo”, “Pakico un Censo”, “Ken ta wordo conta durante e Censo” y “Kico ta wordo puntra”. Tambe nos ta splica e diferente temanan cu ta forma parti di e cuestionario di Censo 2020 esta preguntanan tocante vivienda, composicion di hogar, salud, educacion, uzo di ICT, labor y entrada.

Tur e informacion aki por wordo haya riba e website y mas! Aparte di e informacion den texto, e website tambe ta contene videonan informativo cu ta trata diferente topico importante relata na e Censo. Ademas por wak un documentario cu a wordo traha a base di datonan cu a wordo colecta desde Censo 1960 te cu Censo 2010. Di e forma aki por haya un bista di e desaroyonan cu a tuma lugar den nos comunidad den e ultimo decadanan.

Con pa participa

Den e parti aki ta splica en corto con Censo 2020 lo tuma luga y con hogarnan por haya acceso na e cuestionario online. Tambe ta splica ampliamente ki informacion mester tin cla prome cu yena e cuestionario pa e hogar completo. E informacion aki ta disponibel den 4 idioma, esta: Papiamento, Ingles, Hulandes y Spaño y ta parti den diferente tema.

Tambe ta splica na unda ta haya e number di percela cu mester wordo uza pa por habri e cuestionario di Censo 2020 y tambe kico pa hasi si no por yena e cuestionario online.

Cuestionario

E cuestionario di Censo 2020 lo ta disponibel riba e website desde diahuebs 1 di october 2020 for di 12:00 di marduga.

Progreso

Entrante 1 di october lo por sigui e progreso di e conteo di Censo.

Explora Data

Den a parti aki por lesa y download publicacionnan cu a wordo traha cu datonan di Censo 2010.

Pues hogarnan por haya acceso na e cuestionario di Censo 2020 online door di bishita e website www.census2020.aw y usa nan number di percela di WEB NV.

Hogarnan cu no tin un number di percela por yama e helpdesk di CBS na number 524 7444, entrante 1 di october pa di 8or di mainta te 8or di anochi pa haya un codigo individual pa haya acceso na e cuestionario. Personal di CBS tambe lo ta disponibel via whatsapp na number: 524 7444 of via e-mail na: census2020@cbs.aw. E helpdesk di CBS tey pa yuda tur esnan cu tin pregunta of mester di asistencia pa yena e cuestionario di Censo 2020 online.

Si actualmente tin cualkier pregunta por jama e number central di CBS: 524 7433. Asina cu nos habri e helpdesk di CBS lo por tuma contacto cu nos na: 524 7444.

Actualmente Aruba ta pasando door di un temporada dificil, pero net den e momentonan aki e ta di sumo importancia pa colecta datonan di e situacion real di hogarnan na Aruba. CBS kier a pidi tur hogar pa coopera cu Censo 2020 y yena e cuestionario di Censo online.

Pasobra Aruba ta conta riba BO!

