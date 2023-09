SIKI Aruba ta invita henter e comunidad pa hunto conmemora e siman aki den cuadro di 17 di september 2023.

Tur pashent, dunador di cuido y departamentonan concerni por stimula pa envolve e pashent mas cu nunca den su propio cuido. E dia internacional di siguridad di pashent hustamente ta mustra cu e siguridad di pashent ta un tema esencial pa tur pais. Estudio ta mustra cu por lo menos 2 di cada 10 pashent lo experiencia un error medico cu por hiba na daño na su salud of asta morto. Aruba a logra hopi den e ultimo añanan pa mehora e siguridad di entre otro remedi, combati infeccion y algun error medico comun, pero falta mas pa haci ainda. Entre otro mester mehora e comunicacion entre e diferente instancianan pa duna servicio of remedi safe, di calidad halto y na ora cu e pashent tin mester di dje y conforme e necesidad y preferencianan real di e pashent. Pa e motibonan aki e aña aki ta enfoca riba e tema di envolve e pashent den su propio cuido di salud. Ta conoci cu si e pashent tin e cuido den su mesun man, cu esaki ta mehora e siguridad y calidad. Esaki ta pa tres motibo.

E prome ta cu ta solamente e pashent a pasa den henter e cadena di cuido. Na ingles ta yama esaki e ‘patient journey’. Por ehempel, ta e pashent so a experiencia su dokter di cas, botica, bek pa dokter di cas, specialista y djey e biahe pa Colombia. Ta e pashent so por bisa kico tur ela experiencia. Cada dunador di cuido ta wak su parti y ningun departamento, AZV, etc., por wak of sa kico e pashent ta biba den carni propio. Door di hiba e experiencia aki bek den con nos ta organisa cuido algo asombroso lo sosode. Na e momento ey lo bira conoci unda tin riesgonan pa e salud, unda tin ineficiencia, unda por mehora e servicio y unda por mehora e experiencia di e pashent.

E di dos motibo pakico envolve e pashent ta necesario ta pasobra cu e ta mehora e trato humano cual nos cada un ta digno di ricibi. Cuido di salud ta trata derechonan humano. Medicina no ta trata un number of un pida papel, sino personanan real. Personanan cu tin nan preferencianan, emocionnan, miedo y preocupacion. Nan tin nan circumstancianan personal y nan propio personalidad. Ta trata di respet pa e boluntad propio, proteccion di e ser humano y su privacidad. Ningun hende por wordo forsa pa tuma un remedi of tratamento, ni tampoco pa permiti cu tercer persona ta coba den su data medico.

E tercer y ultimo motibo pakico envolve e pashent ta necesario, ta pasobra cu si e pashent por bisa kico e ta sinti e ta carga un propio responsabilidad pa e parti ey di su cuido. Ta conoci cu si un persona ta carga responsabilidad pa algo, cu esaki ta hisa e chens substancialmente pa e persona logra un resultado mas faborabel. Si un persona trece su propio idea con e por mehora su salud hunto cu su dunador di cuido, esaki ta hiba na un plan di cuido cu ambos ta carga. Esaki lo hiba cu e pashent mes lo percura pa su cuido cana mihor.

E Organisacion Mundial di Salud (WHO) ta asina convenci cu envolve e pashent ta e caminda pa futuro, cu e aña aki a wordo declara e aña pa eleva e bos di pashent. Ta pidi pa gobierno, esnan cu ta traha maneho, sector di salud y comunidad completo pa facilita cu tur pashent ta mas envolvi den su propio cuido di salud. Solamente hunto, nos por logra mehora e siguridad y calidad di cuido, mas ainda door di duna e pashent e manera pa haci uzo di su bos pa expresa su preferencianan y haci uzo di su derechonan como ser humano.