E ultimo rinoceronte blanco di su especie ta fayece

E Ultimo rinoceronte macho blanco di noord a muri dialuna despues di tabata malo pa basta luna, según esunnan cu tabata cuid’e.

Sudan, manera e tabata wordo yama, tabata tin 45 aña y tabata biba den Ol Pejet, na Kenia.

El a wordo sacrifica dialuna despues di complicacionnan relaciona cu edad cu ta empeora considerablemente.

Su morto ta laga solamente dos rinoce embra di su especie atras na mundo: su yiu y su nieta.

E rinoceronte, cual edad tabata ekivalente na 90 aña di e sernan humano, tabata bou tratamento pa alteracionnan degenerativo den su musculo- y wesonan, y hunto cu esaki e tabata tin varios herida riba su cuero. E no tabata por a move y den e ultimo 24 ora, según un tweet di e reserva Ol Pejeta.

Sudan a logra un popularidad grandi rond mundo aña pasa, ora cu su cuidadonan a crea un account ariba e datingsite Tinder, no pa haya amor, sino pa haya fondonan pa desaroya tecnicanan di fertilisacion in vitro, pa e especie aki.

Esey ta awo, e unico speransa pa preserva e rinoceronte blanco di noord.

E material genetico di Sudan a wordo recogi dialuna, segun conservacionistanan a bisa, pa yuda intentonan den futuro pa reproduci un rinoceronte blanco di noord a traves di tecnologianan avansa, uzando semen y ovulonan di e embranan cu ta ainda ta bibo, Najin y Fatu.

Fuente: http://www.bbc.com

Comments

comments