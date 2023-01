Pago online via banco

Ta recomendabel pa haci pago online via banco uzando e metodo di Bill Payment den cual di un manera facil por yena e informacion rekeri. Via Bill Payment transaccionnan di pagonan online via Aruba Bank, Banco di Caribe of Caribbean Mercantile Bank ta pasa den e sistema di Departamento di Impuesto den un dia. Pagonan haci via otro banco ta tarda por lo menos 5 dia di trabou pa registra den e administracion di Departamento di Impuesto.

Pa contribuyentenan cu no ta haci uzo di Bill Payment e ta recomendabel pa duna un discripcion detaya pa asina Departamento di Impuesto por registra e pago corectamente. E contribuyente ta duna e siguiente informacion: persoonsnummer-periodo-number di plachi. Por ehempel: 50001234- 2023-A92345.

Encaso tin debe habri di añanan anterior e pago lo wordo procesa riba esakinan prome y e restante riba e aña 2023. Si e contribuyente ta bay paga mas cu 1 number via banco, e mester haci un transaccion di pago separa pa cada plachi di number. No ta posibel pa paga un solo suma den un solo transaccion, debi cu esaki lo trece tardansa ora di procesa y aloca e pago.