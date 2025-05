Despues di shownan sold out na december y un demanda grandi di publico pa un ripiticion, Cas di Cultura y Ferdinand Franca ta trece bek e musical GREASE pa e ultimo biaha.

E prome presentacionnan di Grease lo ta na Curaçao, unda e hobennan talentoso Arubiano lo briya den e auditorio di WTC, riba dia 7 di juni cu dos show. Sostenedor principal di e intercambio di talento aki ta UNOCA Aruba. UNOCA ta haya importante pa internacionalisa talento local y duna nos hobennan artistico un panorama mas amplio pa nan disciplina y stimula nan desaroyo asina. Proyectonan asina ta subi nan gana pa persigi nan soñonan artistico. E organisacion K’mino al Exito Producciones, cu ta trece hopi obra cu strea latino pa Curaçao, ta e partner pa yuda haci esaki posibel eynan tambe.

Despues, e ultimo 3 dianan di show na Aruba lo ta 26, 27 y 28 di juni awor — e biaha aki den un ambiente nobo: Paseo Herencia Ballroom.

Publico cu a perde e prome careda awor tin un chance mas pa experencia e energia electrico, exitonan grandi di e pelicula stima y nos elenco talentoso cu a haci GREASE un fenomeno cultural. Cu un escenario nobo y e mesun elenco y banda vibrante, Cas di Cultura ta invita Aruba un biaha mas pa bin experencia e musical magico aki. No perde bo chance di experencia e musical favorito di Aruba di nobo- of pa prome biaha. Direccion ta den man di Ferdinand Franca, canto ta dirigi pa Nicole van Eer, choreografia pa Kevin Gumbs y lider di e banda di alumno Tipico Colegio Arubano ta Jaderick Croes.

Pa mas informacion di carchi bishita casdicultura.aw, check nos rednan social, of yama 582-1010.