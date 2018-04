E ultimo ‘Blue Moon’ pa e aña aki ta diasabra anochi

Ciencia

Dos luna ‘blauw’ den un lapso di dos luna no ta un fenomeno astronomico cu ta pasa cu frecuencia: ya e por a wordo aprecia dia 31 di januari y e anochi di 31 maart lo bolbe pasa.

E hecho di no perde e “Blue Moon (Luna Blauw)” aki ta mas importante ainda, sabiendo cu e siguiente lo no tuma luga te dia 31 october 2020, segun e website Space.com. E fuente ta splica cu calculacion ta coresponde na e definicion actual di e palabra: e di dos den un luna.

E definicion tradicional ta reserva e termino pa e di tres luna yen den un temporada (trimester) cu un total di cuater luna yen. Den e sentido aki, e siguiente ‘Luna Blauw’ di e temporada lo ta dia 18 mey 2019. Esaki kiermen, cu di tur manera mester warda mas di un aña pa ta testigo di e fenomeno aki.

Numericamente, e situacion tin di haber cu e ciclo lunar, cu ta di 29.5 dia y por lo tanto, ta depende di con e calendario lunar y solar di januari, februari y maart, mirando cu februari ta e unico luna cu menos di 30 dia.

No obstante, esaki ta e prome luna yen di primavera, y cu ta tuma luga prome cu Diadomingo di Pasco Grandi, tambe conoci como ‘Luna Pascual’. Tin tambe un nomber special den lenguahe di indigenanan Mericano: ‘Luna di juice’. E nomber aki ta debi na e coincidencia cu e dianan unda cu juice ta cuminsa core paden di e troncon di mata y pa haya esaki, e aficionadonan tabata corta e parti pafo di e mata.

Fuente: https://actualidad.rt.com

