297 Strings ta un trio musical crioyo usando instrumentonan manera cuarta, baho y e mandolin tocando solamente instrumental a lansa un produccion pa Pasco titula “Noche Buena”.

E produccion aki ta consisti di 10 cancion clasico popular y cu un zonido unico y suave cu ta sirbi especialmente pa e temporada na momentonan di un cena di Pasco of cualkier momento relahante, cu ta e motibo di e nomber “Noche Buena”.

E trio aki ya pa algun tempo ta existi y ta presenta un musica pa entretene den cualkier restaurant of lugarnan caminda ta desea pa un musica de fondo y ta toca diferente genero y calsiconan local y tambe internacional.

Sigur cu falta di hopi gruponan pa e fin di aña aki, sigur e trio aki a lansa un produccion cu ta e bon momento pa alegra e fin di aña aki cu cancionnan cu nos tur conoce.

E trio ta consisti di Jeremy Dijkhoff riba cuarta, Ivan Croes riba baho y Rubin Ponson cu e mandolin.

E produccion ta obtenibel serka cada un integrante of tambe por jama 7301214 y pidi pa esun dibo.

Un pabien na e trio aki cu e produccion y ta deseanan hopi exito.