E trahado tin e responsabilidad pa registra su mes na SVb

Bo tin cu duna e trahado e ora suficiente pa e pasa na oficina di SVb pa e registra, director di SVb, Edwin Jacobs a splica den un entrevista.

Naturalmente, ora bo duna e persona e papel pa e bay entrega, bo por controla si e persona no a cumpli cubo pasobra e tin cu trece bek p’abo un di e copianan di SVb cu e fecha cu el a wordo inscribi. Si awe el a cuminsa, ta dun’e un papel ya anteriormente, bo tin cu bis’e cu pa awe tardi, e mester entregabo e papel cu su stempel, cu bo sa cu bo a cumpli cu ley. Den caso cu e no cumpli cu ley, tin caminda pa cana. SVb ta consciente cu esey ta trece kisas situacionnan caminda cu tin cu controla, etc.

Pesey ta bin cu e sistema di inscripcion digital.

Cu esey, e dunado di trabao no ta bay depende mas di e trahado pa inscribi. E mes ta asumi su responsabilidad, e mes ta den e driver’s seat y ta percura pa inscribi.

Na e momentonan aki, locual ta wordo inscribi pa luna, ya mas cu 50% ta wordo inscribi den e forma digital. Mas y mas ta digitalisando tur e servicionan. Esaki ta un di nan cu ta wordo hopi bon usa. E lo mester wordo mas usa door di mas empresa y na tempo.

Segun Jacobs, si us’e na tempo, no tin ningun problema pa esaki. SVb ta reconoce cu e parti debil pa e dunado di trabao ta, cu ta depende di e trahado y ta crea un espacio caminda cu e por bira independiente di e trahado, pa registr’e.

Contratista y subcontratista

Edwin Jacobs a splica tambe, cu un compania responsabel, por exigi un intermediario, manera un tipo di uitzendbureau, cu e no kier tin problema cu gobierno den ningun forma, ni via SVb ni via Belasting. E tin cu mustra cu e persona cu ta manda p’e pa traha, ta manda copia cu e ta inscribi na SVb y cu ta drag af su placa na belasting. Si ta un empresa cu ta bay depende di un compania cu ta evadi belasting, evadi primanan social, bo ta bay ta compitiendo cu otro companianan riba mercado na Aruba, na un manera inhusto. E ora no tin un level plainfield. E otro compania cu si ta cumpli cu su obligacionnan, su prijs ta mas halto cu esun cu no ta cumpli.

E ora ey bo tin cu asumi cu ta coriendo un riesgo. Bo ta buscando trahado super barata, mañan e consecuencianan bo tin cu want’e. Ta un escogencia di esun cu ta contrata su contratista. SVb sa bay luganan di construccion. Proximamente nan ta bay controla eynan. Ta drenta e contratista y e subcontratista. Pasobra e contratista mayo tin e obligacion di sa kende ta riba e sitio di construccion y e mester tin e obligacion di sa tambe si a persona ta sigura of no.

