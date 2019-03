E trabao social ta hayando su balor y importancia den nos comunidad

Diabierna tabata tin e apertura di e Luna di Trabao Social, mirando cu tur trahado social ta pone enfasis ariba e dia aki. Dia 19 di maart proximo lo ta e dia internacional, unda cu rond mundo, tanto federacion- y instancianan internacional ta pone e importancia di trabao social globalmente. Sr. Ricky Hoek, Professional & Society Coordinator na Universidad di Aruba pa e estudio di Social Work & Development ta sigui bisa cu aki na Aruba tambe kier haci esaki, mirando cu di dos biaha den colaboracion hunto cu Departamento di Asunto Social ta enfoca ariba e tema aki, dunando importancia na nos trahadonan social local y tambe e trabao importante cu nan ta haci den comunidad.

E tema di e aña aki ta promoviendo e importancia di e relacionnan humano. Esaki ta hopi importante pa nan, mirando cu e aña aki tambe gobierno a proclama aña di famia. Y den cuadro di esaki, e tema internacional y di e local, ta bon cu otro.y nan kier pone enfasis ariba e relacionnan entre departamentonan, institucionnan, famia y tur hende cu ta biba den nos comunidad na Aruba.

E aña aki, Universidad di Aruba un biaha mas tin un programa traha pa nos trahadonan social en particular. NnA ta hopi contento ya celebrando e proximo aña e estudio di Social WOrk & Development. Por mira bek ariba alumnonan cu a gradua y cu ta haciendo un bon trabao den nos comunidad social. Semper y cuando cu tin bon colaboracion cu tur instancia social aki na Aruba, tanto na gubernamental y no gubernamental. Den cuadro di esey, nan enfasis lo ta ariba e Code of Ethics, pa traha asina e base cu e trahadonan social mester pa tin un bon fundeshi pa nan trabao. Pa eherce esaki na un manera mas profesional y mas etico y tambe mas responsabel. Mundialmente Code Of Ethics ta wordo uza y na Aruba, lo no kier keda atras cu esaki.

Tambe a gradici e comision cu ta traha ariba e luna aki, e luna di trabao social, Tania Hirschener, di Departamento di Asuntonan SOcial,. Jedielle Pintura, tambe di Departamento di Asuntonan Social, Angela Leon, tambe di Departamento di Asuntoann SOcial, Tracey Werleman, alumni di Social Work & Development Program y tambe Genesis Colosa cu ta un studiante di e Social Work & Development Program, tabata palabranan di Sr. Ricky Hoek.

E trabao social ta un trabao cu hopi reto y ta un trabao pa cual mester tin hopi amor y pasenshi. Universidad ta uza hopi metodo di reflexion pa studiantenan, ta laganan refleha si di berdad nan ke bira un trahado social, mirando cu e ta un trabao cu ta exigi hopi energia di bo, un conocemento amplio di e ser humano y tambe hopi pasion, como tambe e pasenshi cu tin pa e trabao.

Durante aña, cu e coaching y reflexionnan e studiantenan lo wak y lo haya sa si en berdad nan gusta e estudio esaki. Di experiencia propio, Sr. Hoek a bisa cu ta poco ta e studiantenan cu a cuminsa y cu stop na caminda pasobra cu nan no a gusta. Nan ta wak resultadonan hopi bunita, hopi studiantenan cu a caba y cu ta trahando den diferente area y den diferente departamento aki na Aruba den e trabao social. Y algun tambe cu a bay Hulanda y bay Merca pa estudionan avanza den nan Masters, unda nan ta siña tanto ariba e tereno di beleid (policy) of psicologia of otro areanan social.

Tur studiante cu a cuminsa, entre 90 cu 95% di studiantenan cu a cuminsa, a termina. Y ta pesey durante e 4 añanan di estudio, tin un guia hopi intensivo y hopi personal cu e studiantenan, unda cu ta coachnan y papia cu nan. Ta puntranan si nan kier sigui y en berdad ta wak nan motivacion ta halto pa cu e trabao aki.

E reto mas grandi ta cu trabao social ta wordo mira como un trabao di un ser femenino pero si lo kier haya mas ser masculino den e programa aki. Den e aña academico 2018-2019 tin un grupo di 14 studiante , cu ta grandi cu a cuminsa, pa cual ta contento di mira cu e estudio ta haya e importancia y e balor cu e trabao aki tin den comunidad.

