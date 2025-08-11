Riba diasabra, 9 di augustus 2025 Stichting Musica a organisa e prome edicion di “Calypso Showdown” cual a resulta di ta un exito rotundo. Den un ambiente formidabel, 10 artista a presenta nan Calypso y show di caliber halto, hunto cu e All Star band dirigi pa Dwight Leoneta. E plaza cu a wordo crea dilanti di Kulture Café/Nicolaas Store tabata completamente yena cu amante di Calypso cu a goza di e musica, show, cuminda y snacks Caribense, juicenan fresco y bon servicio den curason di San Nicolas.
E titulo maximo di “Aruba Caiso Monarch 2025” a keda den nomber di Bradley Vesprey, miho conoci como “Easy B” cu su calypso “Pass D Mic”. Easy B a presenta su Calypso cu hopi pasion y a pone esnan presente riba pia pa baila y canta. Fuera di e corona, Easy B a gana e premio mayor cual ta e suma di Awg. 10.000,-. Un bunita logro pa su persona y Rocky Everon, cu a composita y aregla e Calypso ganador hunto cu Easy B.
E premio di “Best Costume” a wordo otorga na Carl “Galloway” Roosberg cu a luci riba escenario cu un trahe sumamente detaya mientras cu ela presenta su cancion “It’s Up To You”. Stichting Musica a pone hopi enfasis riba e parti di presentacion y “show”. E artista cu a destaca cu su presentacion y a gana e titulo di “Best Show”, ta Ralph “Mighty Jaoul” Godet cu a presenta un Calypso cu topico y mensahe fuerte, “Justice or Just Us”, acompaña pa un show cu diferente elemento incluyendo video y baile di Dance Royalty Group.
Durante di e anochi, tabata tin un presentacion special di Irvin “Mighty Reds” Hazel cu a presenta su cancion clasico y hopi gusta “Arubian Names”. Tambe, Claudius Philips a ricibi e “Hildward Croes Lifetime Achievement Award”. Un reconocemente special cu lo ser otorga anualmente na artista y personahe cu (t)a contribui grandemente na preservacion y engrandecimento di e genero di Calypso. Claudius Philips ta e unico artista cu a yega di gana e titulo maximo di Calypso King pa un total di 20 biaha. Un contribucion grandi cu merece elogio. E publico presente a ricibi “Mighty Talent” cu gran aplauso y a canta su clasiconan ganador di 1983 – 2011 hunto cu n’e.
Presidente di Stichting Musica, sra. Edwina Werleman, a expresa gratitud na tur esnan presente, cu a sostene e concepto nobo pa Calypso contest. For di comienso di aña sra. Werleman a splica cu e vision ta pa duna e genero di Calypso su propio plataforma, unda cu pueblo por aprecia e letranan, e show y mensahe di cada presentacion. Stichting Musica ta desea di wak mas participante forma parti di e competencia, en particular talento hoben, pa sigura cu e arte di Calypso ta keda bibo pa hopi mas generacion.
E prome edicion di Calypso Showdown no lo tabata posibel sin e respaldo di SETAR NV cu for di prome instante a compronde e concepto y vision tras di e evento y su balor pa nos herencia cultural. Stichting Musica ta gradici Tropical Bottling Company, Elite Productions & Entertainment, Telearuba, Aruba Tourism Authority, Aruba Airport Authority, Hunter Security Company y Compra NV pa nan aporte valioso. Un danki special ta bai na e artistanan cu a participa na Calypso Showdown 2025. E show completo lo wordo transmiti na Telearuba riba diasabra, 16 di augustus pa 8’or di anochi.