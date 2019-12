E T’ey ! My Computer & Office Supplies ta lanza su linea di koffie: Mainta Espresso

My Computer & Office Supplies ta contento di introducto e producto nobo den nan portofolio cu ta e parti esencial pa un oficina, Koffie.

Pa My Computer & Office Supplies ta contento di bin cu un otro producto pa haci bo dia completo na trabou. Despues di un investigacion intensivo a yega na e coffee yama Jaen peru.

Buscando un coffee natural y sostenibel na un localidad na Los Andes, e bonchinan di koffie Felix Cafe cu ta wordo manda pa Lima, Peru, un proceso conoci cu ta duna cada tipo di koffie su mesun sabor particular.

Purba y a keda di test pa ta sigur cu tur hende lo namora di e sabor particular aki. Manteniendo nan mes cu e herencia berdadero di Aruba nan a dune e nomber Mainta Espresso.

E ta bin den un pakete di dos diferente size, un di 250 gram y un di 1 Kg por escoge entre e bonchi di koffie of simplemente “ ground coffee” Mainta espress ta naturalmente y hasa den un forma “slow” pa un miho sabor di koffie.

Banda di esaki tin un opcion di lease e mashin di koffie of hasta cumpra e mashin cu ta completamente automatisa. E lease ta inclui full un setup y mantencion cu por escoge di e nomber Julia of Kalia. E mashinnan aki ta “state of the art “ ta touch screen y ta ofrece 12 diferente opcion di koffie programa, incluiendo latte of cualkier creacion cu bo ta pensa.

No tarda pasa na My Computer localisa na Dakota Pedro Gallego straat 4 y purb’e pa bo mes. Nos ta sirbi clientenan manera Hyatt Place, CMB, Elmar, GcG Group, Delimar y hopi otro mas.

Pa cualkier cos, bishita nos na: https://www.mycomputeraruba.co/felixcoffee of manda un email na [email protected]mputeraruba.co

Don’t delay, stop by at My Computer located in Dakota, at Pedro Gallego straat 4 and have a taste for yourself. Serving clients such as Hyatt Place, CMB, Elmar, GcG Group, Delimar and many others.

If you love premium coffee at a fair price visit their website → https://www.mycomputeraruba.co/felixcoffee

or feel free to email them at [email protected]

