E temporada aki uso di internet, wega y medianan social ta basta usa den grandi y chikito

Cindy Lacle trahado preventivo di FADA Aruba den un entrevista a duna di conoce cu a tuma nota cu e ultimo simannan tras di lomba di un aumento grandi pa loke ta video gamming y diferente aplicacionnan via internet no solamente via muchanan pero riba adulto. Tur hende sa cu aña pasa organisacion mundial di salud ( WHO ) a informa cu adiccion di weganan di video por afecta e mente di un hende. Aki ta unda nos tin cu para keto, y awor aki manera minister a menciona durante un di su conferencianan cu hendenan ta siñando di loke ta mas importante ta e distanciamento social pa keda bo cas y esaki ta unda cu tur e weganan via internet ta cay aden. FADA nunca no lo bay papia contra di esaki loke nos kier haci ta pa duna informacion y conscientisacion na tanto grandi y chikito con pa actua cu esaki, y esaki ta e oportunidad mas grandi cu e mayor por haya pa mira loke e muchanan ta bezig cune y comparti e tempo aki hopi cu nan. Nos sa cu tin diferente plataforma y weganan atractivo cu por haci cu e muchanan online asina Cindy Lacle a menciona. Tur loke ta pasando nos tin cu implemente un rutina nobo den nos bida pa cu e muchanan, ta ok pa e muchanan haci uso di e screen time via di laptop of medianan social pa haya nan huiswerk y les durante dia. Como mayor na e momentonan aki mester bin cu un structura pa e muchanan, traha e agenda di dia, unda lanta, activa e dia, organisa bo mes pa loke ta les y despues e tempo liber un rato. Mescos por haci un les di gym na cas, y rutinanan di baile y movecionnan cu por aplica mes na cas, esaki ta un di e poco structuranan cu por hinca aden durante dia pa e muchanan.

