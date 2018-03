E temporada actual ta uno pa experimenta cu colornan audaz

TRASH Store ta presenta e tendencia di color y estampado. No obstante mester remarca cu moda global semper ta presenta estilonan y tendencianan varia y Esaki Sigur Ta e caso pa e proximo temporada di moda. Awe ta pone enfasis ariba e elemento di color y e uzo admirabel di estampado. “E uso di floral prints sigur ta un biaha mas un tendencia primario den mundo di moda. Mester tuma na cuenta cu estampadonan di flor semper ta presente pero si e estilo of grupo floral ta cambia constantemente. Pa duna un ehemplo un temporada por tin prints di flornan Asiatico, un otro temporada e Ta Botanical gardens y asina moda ta sigui trece propuestanan nobo” ta locual Ronchi De Cuba, director creativo di TRASH Store, a informa. Pa locual ta trata 2018 e uzo di color ta hunga un importante rol. Colornan fuerte y atractivo ta punto focal di Hopi coleccionnan Internacional. “Color blocking” sigur Ta un manera di usa color den un forma mas contemporaneo. Tambe “bold & bright florals” ta un direccion cu moda global lo tuma durante e aña aki. Estilonan mas simpel cu color of estampadonan estrambotico ta e tendencia focal point e proximo lunanan. Pa mira mas di e estilonan cu TRASH Store ta presenta por bishita nan paginanan social TRASH BY RONCHI ariba Facebook y Instagram.

