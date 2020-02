E tema “Champagne Art District” ta pa celebra e di 5 aniversario di Art Fair San Nicolas. E motibo tras di e escogencia aki como tema pa Carnaval 66 ta pa Champagne duna balor y realse na loke ta di nos.

E team master di Champagne, Omaira Silva, Hugo Parra, Sandra Vega, Sandra Dell, Armando Goedgedrag, Marie Claire Larmonie, Mitch Almary, Andres Diaz, Jeanique de Palm, Sharin Goeloe, Yolanda Richardson bou di coordinacion di Tia Lienchi ta desea tur hende un dushi Carnaval. Y cu San Nicolas bira y keda

“THE ART DISTRICT of the Caribbean”.

Pabien Aruba cu e 5 aña di bo Art Fair na San Nicolas. Pabien Aruba cu bo Carnaval 66.

Flota Champagne “Champagne Art Street”

Champagne Art Street ta representa un caya di arte cu explosion di color y e ta dedica na Omaira Silva, un di nos artistanan local den arte di Mosaic Art.

Nomber di flota: Idea di diseño: Ejecucion:

Artistanan: Bailadornan:

Champagne Art Street

Tia Lienchi

Team Champagne, Mitch Almary, Jeanique de Palm, Sharin Goeloe y Yolanda Richardson

Omaira Silva, Hugo Parra, Sandra Vega, Sandra Dell, Armando Goedgedrag y Marie Claire Larmonie

Ziazian Goeloe, Jeanique de Palm, Andres Diaz, Noelia Khalil, Alisha Boekhoudt.

Arte ta un fuente di inspiracion y alimentacion creativo. Arte ta yuda alimenta imaginacion, creatividad, spiritualidad y e ta un spiel cu ta penetra tur consciencia. Colornan ta simbolonan di hopi elemento den bida y ta wordo uza pa diferente nificacion. Un ejemplo ta cora pa amor, roos pa e movecion di consientisacion contra cancer di pecho, geel pa solo, blauw pa lama, y e rainbow color flag cu ta simbolisa amor di sexo iqual.

E color preto ta simbolisa un caminda. E caminda aki ta e rumbo pa Aruba su “creative industry”. Muy en particular San Nicolas mester sigui desaroya como e Art City o sea ART DISTRICT di Caribe.

E obra di mosaico ta ilustra retonan den comunidad y un bista di pasado cu transformacion pa futuro. E obranan ta un fusion di mosaic art, pintura, y un fantasia carnavalesco.

E pinturanan na pia di e bailadornan ta simbolisa e synthesis entre color y e ser humano y e ta un fuente di alegria. E materialnan uza ta palo, mosaico, foamy, pluma, payet, tela, verf y piedra di color.

Riba e flota nos por tuma nota di un arte, cual a hala hopi atencion riba e muraya nan na Art District na San Nicolas. Ta trata di e arte di e artista internacional, Farid Rueda, cu a kies Aruba pa mustra algun di su obra

Andres Diaz, un persona no desconoci den e mundo di Carnaval, hunto cu su team, a disidi di duna homenahe na su arte. Nan a coverti e arte akiden un trahe carnavalesco. E trahe aki ta completamente pinta y traha na man door di Andres mes, Nen Flores y Mitch Almary.

Seccion “Carnival Freaks” ta presenta:

Cas Floria

Un tributo na arte local

(arte di metsla)

Fantasia

Posiblemente na Aruba so lo bo encontra cu e casnan decora aki cu un estilo unico di arkitectura yama Cas Floria.

E estilo unico aki ta data desde final di siglo 19 te na comienso di siglo 20. E decoracion riba e casnan floria tabata na comienso super simpel y tabata wordo traha na man y na final a bay over riba molde na unda por a mira un arte di metsla mas perfecciona. Un arte tipico di metsla cu sigur manera bo wowonan cay riba nan e ta recorda bo riba nos Aruba di antes.

Cada simbolo tin su nificacion y awe nos ta brinda tributo na algun di e decoracionnan riba Aruba su Cas Floria.

Material

E diseño femenino saca primordialmente cu tela di canchi royal blue ta pa ilustra e trahe di folklore cu un toke moderno. E diseño masculino saca cu tela di canchi royal blue ta ilustra un wayabero cu tambe ta recorda nos Aruba di antes pero cu un toke moderno.

Un headpiece cu appliqué completamente traha na man cu ta ilustra e decoracion di e Zwaan riba e Cas floria acaba cu e Flor na cada banda.

E idea tras di e bodypiece ta brinda tributo na e Cas Floria a trabes di haci uzo di diferente di e simbolonan cu tur hende ta reconoce manera nan mira nan. Ne parti dilanti por aprecia na e schouder e simbolo den forma di appliqué traha na man conoci como Tweeling. Na e dos banda nan di e bodypiece por aprecia e simbolonan tan conoci manera Zwaan en vogels, Bloem, Vleermuis, Vaas met bloemen y mucho mas. Y patras ta duna e realse un acabado traha cu payet oro di un di e simbolonan di Cas Floria saca cu piedranan blauw briyante.

A haci uzo di plumanan, manera diferente tipo di pheasant y coqui cual ta duna e toke carnavalesco. Tur

decoracion ta pega na man cu diferente tipo di material di e colornan

blauw, clear, boreal, oro y zilver.

Figuranan seccion

Ya pa algun aña e mesun grupo di amigonan ta participa y aporta na Aruba su Carnaval. Awe nos seccion di 9 ta brinda tributo na arte di metsla di nos Cas Floria na nomber di: Anoushka Scharbaay (lider), Charlaine Alexander- Huntington, Kimberley Dammerman, Lissandra Dammerman, Mohebe Baroud, Gregory Scharbaay, Ryan Alexander, Sebastian Montañez y Juendel Sprok.

SECCION CLYDE

STREET ART BY VIROH

Den nos sección nos ta presenta un fantasía yen di color na unda nos kier mustra e Creatividad di nos Artista invitado VIROH.

Den nos costume nos kier refleha un palet di color nan usa, Na unda nos artista a duna cada un di nos un toque especial usando asina he llamado graffiti. Nos ta yama GRAFFITI na una modalidad cu ta wordo utiliza riba calla den espacios urbanos. Su origen ta remonta a las inscripciones cu nan ta keda refleha den e muralla nan desde e tempo di imperio romano, especialmente esunan cu ta basa den un manera di protesta. Cierto si cu e graffiti ta un fenomeno propio di e ultimo cien añanan. No pasobra nan tabata inexistentes, sino paso tabata durante e ultimo cien añanan cu nan a haña un mayor grado di producción. Grafitti ta un expresión artística humorística o dunando criticas pa asina su mensaje por wordo comunica den un manera sin provoca acto di violencia. Asina nos artista invitado a dunannos su creacion haciendo di cada un di nos un costume cu ta forma parti di un expresión cu cada un kier a refleha di un manera pacifico pero cu al mismo tempo ta duna un mensaje positivo na mundo. Por ehempel:

• Protección na nos medio ambiente: Cuida bo ambiente pa un futuro pa bo jiunan

• Hende muher na poder: Tur hende muher tin capacidad y forza pa asumi cualquier

reto y función den nos mundo moderno

• Protega nos muchanan: Cuida nos muchanan paso nan ta e futuro di mañan pa sigui engradese nos cultura y hiba nos pais dilanti

• Derecho nan di comunidad LGBT: Nos tur tin derecho di tin un bida sin cu e mester wordo descrimina pa su orientación sexual

• STOP XENOFOBIA: Basta di discriminación, tanto di nacionalidad, raza o creencia. Nos tur ta ser humano y mester respeta nos mundo

• LIBERTAD PARA VENEZUELA: Liberacion pa un pais cu a wordo sacrifica políticamente, paso Venezuela mester sali di e dictadura cu e ta pasando aden

Esakinan ta nos mensaje cu di un manera simbolico cada un di nos kier hacie den un forma apart

Street Art By Viroh ta nos tema seccion di Clyde nos ta y cu grupo CHAMPAGNE nos ta disfuta

