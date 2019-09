E team di Train Hard Fight Smart a yega for di Costa Rica

Dialuna mainta Aruba su team di Train Hard Fight Smart a yega for di Costa Rica cu un solo medaya di Brons den nomber di Danon Delamore. 5 atleta a biaha pa Costa Rica siman pasa pa participa den e di XII Costa Rica G1 Open. E team a wordo guia pa ex campeon mundial y coach Olimpico Henk Meijer kende a biaha for di Hulanda pa topa cu e team na Costa Rica.

Samuel Rosales di Noord Taekwondo Center a bringa den e categoria di Cadet -45 kilo contra Gaston Vasquez di Chile. Samuel Rosales a bringa pa prome biaha den un evento G1 y a duna tur locual e tabata tin aden, pero e Chileno tabata hopi mas fuerte cu Samuel Rosales y Samuel Rosales a perde su pelea. Joshua Klabér a bringa den e categoria di Junior y a topa cu Bastian Gonzalez for di Chile y a perde su pelea contra di Bastian Gonzales pa falta di condicion . Jourdé Klabér a bringa contra di Braven Park di Canada den e categoria adulto di -63 kilo y a perde cu un score di 6-4. Záhyon Klabér a bringa pa di 4 biaha contra di Jorge Hernandez for di Puerto Rico y Záhyon Klabér a perde esaki. Danon Delamore a bringa contra di Nicolas Sarmiento di Chile y Danon Delamore a perde esaki y mester a keda satisfecho cu su medaya di Brons. Cornel Djaoen di Tele Aruba a biaha hunto cu e team y a haci un cobertura completo di tur e peleanan y por wak esakinan ariba e Facebook di Stichting Brazil Taekwondo. Varios miembro di Brazil Taekwondo Stichting a biaha tambe pa apoya e team di Aruba. Brazil Taekwondo Stichting ta gradici Alex Croes di Gianni’s Nutrition Center y pueblo completo cu semper ta cumpra carchi di car wash y tambe na tur esnan cu a participa na e Follow Me 6K Fun Walk and Run.

