E taxi pirata ta wordo proteha y e chauffeur di autobus menasa

E situacion relaciona cu e fenomeno di taxi pirata ta un situacion cu ta bayendo for di man, pa cual e chauffeurnan di autobus ta haci apelacion ariba minister di Husticia y e minister di Transporte.

E persona cu tin vergunning tin cu keda calma, mientras cu e taxi pirata tin tur libertad pa haci loke nan kier. Taxinan tambe ta pasa den mesun situacion, cu ta haya competencia inhusto di piratanan. Ta falta di union, pa bay gobierno, pa para pa nan derecho.

Pero si un chauffeur di autobus, cu ta traha segun ley, ta wordo ataca, ta haya rapport den su contra. Loke mester haci ta cu mester bin control. SI bo tin ley, pero no tin control ta mesun caminda bo a keda. Ta pensa di bin cu’n campaña pa conscientisa e pueblo ariba e peliger cu nan ta hinca nan curpa aden, door di subi auto di un taxi pirata. Si algo pasa, e pasahero di e taxi pirata no ta wordo cubri pa AZV ni tampoco pa e seguro di auto.

Den area di Oranjestad, e piratanan ta para na rij, den standplaats dilanti Circle K. Pero ultimo cu a wak presencia di autobus, nan a cuminsa para den e parkeerplaats di Postkantoor. Ora cu a wak mas presencia di autobus, cu excepcion di algun cu ta respet, nan ta bay para mas leu. Pero awo nan ta para dilanti di KFC, of den parkeerplaats di Corte di Husticia. Pero na Postkantoor tin un persona local ta haci di taxi pirata cu ta broma cu e ta transporte publico.

E chauffeurnan a duna e gobierno tempo pa nan sinta, pa despues ora cu aña habri, nan lo acerca gobierno y nan no kier warda mas. Nan ta sperando ariba un afspraak cu minister Chris Romero. Tambe e chauffeurnan a bisa di no lo acepta mas competencia ariba e ruta di San Nicolas, pero actualmente tin un otro chauffeur mas.

Motibo pa cual tin taxi pirata no por ta pa falta di autobus, vooral ariba e ruta Oranjestad- San Nicolas. Y tampoco e no ta bay pa e prijs. Ta trata aki di malcriadez di parti di e pasaheronan. Nan no kier warda, pero nan kier yega subi y bay.

Tambe e chauffeurnan a toca e topico di busnan blauw, cu pa nan esaki ta un wega. Ta pone e busnan core den rutanan paden, pa despues bisa cu esaki no ta funciona, y ta ponenan ariba rutanan pafo. E ora aki paar di aña, mester bus pa paden, ya cu tin keho cu no tin bus ariba e ruta di paden. Y asina e ta sigui crece, birando un desaster.

Actualmente e chauffeurnan tin nan plannan, y ta spera cu Sr. Keteldijk ta cu nan lo cera un grupo cu autobusnan di San Nicolas, lo core henter dia riba ruta di Noord. Nan kier wak ken ta para nan. Ya cu nan no ta haci nada contra di e taxi piratanan. Departamento di Transporte Publico ta bisa cu nan no por para auto asina no mas, paso cu nan no tin e autorisacion pa haci esey. Ora cu yama polis, mayoria biaha nan man ta yen.

Pero si un chauffeur di autobus, cu ta traha segun ley, ta wordo ataca, ta haya rapport den su contra. Loke mester haci ta cu mester bin control. Si bo tin ley, pero no tin control ta mesun caminda bo a keda. Ta pensa di bin cu’n campaña pa conscientisa e pueblo ariba e peliger cu nan ta hinca nan curpa aden, door di subi auto di un taxi pirata. Si algo pasa, e pasahero di e taxi pirata no ta wordo cubri pa AZV ni tampoco pa e seguro di auto. Ta spera cu Minister di Husticia y minister di Transporte haci algo pa para e fenomeno di taxi pirata.