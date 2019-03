E tarea di Cuerpo Policial ta di mantene ordo durante temporada di campamento

Vocero di Cuerpo Policial, Sr. Lito Lacle a splica cu e unico tarea di Cuerpo Policial ta di mantene ordo y zorg pa e mobilidad. Pero loke nan ta haciendo extra aworaki, ta pa wak pa tur loke ta e condicionnan di e persona pa wordo ehecuta. Sino, e posibilidad ta grandi cu ta kita e permiso for di e persona.

Den e preparacionnan pa campamento, Sr. Lacle a bisa cu el a siña hopi di Directie Natuur en Milieu. Esaki sigur ta trece un miho cooperacion entre e departamentonan y ta siña conoce e leynan, y asina ta reconoce esaki.

Cuerpo Policial lo zorg pa cumpli cu e mobilidad, mantene ordo y zorg pa tur cos ariba e vergunning ta wordo cumpli cun’e.

Den pasado Cuerpo Policial a yega di retira vergunning for di un famia cu tin permiso pa campamento, si nan no cumpli cu e reglamentonan. SI wak e temporada di vuurwerk, e mesun sistema aki ta wordo uza, cu diferente stakeholdernan, y e ta funcionando perfectamente.

Poco poco tur ta cuminsa wak den e mesun direccion, es decir tur e departamentonan, manera DOW, DNM, DIP, y City Inspector. Mas hende cu por actua represivo, mas miho pa comunidad y pa mantene e reglanan na nan luga.

Den e caso aki, polis ta haciendo tur cos aworaki, pero poco poco ta wak cu ta bayendo den e bon direccion.

Den caso cu vergunning wordo kita (ingetrokken) chens ta grandi cu pa otro aña lo mester puntra DIP si e famia aki lo mag di haya un permiso pa campa si of no. Si no ta cumpli cu e condicionnan, e posibilidad t’ey cu den futuro no ta haya vergunning. Esaki kisas por wordo poni den e condicionnan di e vergunning, cu si no cumpli cun’e, e siguiente aña lo castiga pa no duna permiso otro aña, manera cu esaki ta wordo haci den e vuurwerk commissie.

Strandpolitie ta bisa cu mayoria persona cua pidi permiso den area di Eagel Beach, ta wordo poni na altura cu trailer no por wordo uza den cierto caminda di Eagle Beach. Ta zorg pa tin un bon comunicacion cu e peticionario. Cierto camindanan ta tent lo mester wordo uza y esey ta loke Cuerpo Policial lo hanteer tambe, segun Sr. Lito Lacle, vocero di Cuerpo Policial.

