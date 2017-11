E taboe di antes ya no ta existi mas

Taboe di temponan aya, dus tur hende ta keda keto, no ta bisa nada, muchanan no mag di bisa nada. A pesar di cu tin cu bisa cu e taboe ta existi ainda. E manera cu tin pa yuda ta e conscientisacion. Con ta haci esaki? Nan ta haci uzo di e media masha hopi mes, cu ta habri e portanan, pa nan trece e informacion, di kico ta violencia domestico of kico ta maltrato? Sra. Suzy Koc ta amplia mas ariba esaki.

Un persona cu ta lesa un articulo, of ta skuch ‘e na radio, kisas no ta pasando den dje, pero un conocir si. Ora ta pasa den situacionnan aki, e pregunta clave ta :”Unda mi bay”? of “Kico mi haci”?.

Un señora tur mal bati, tin miedo di hasta coy un telefon yama pidi yudansa of miedo di hasta bay polis door di miedo di cu e situacion bira ainda mas pio.

Segun Sra. Kock, no ta asina cu e señora cu ta wordo bati pa di varios biaha, no ta asina cu e no a siña su les. Esey ta diferencia ora cu ta papiando di maltrato entre dos persona cu no conoce otro y dos persona cu a comparti un biba, cu tin hasta yiunan cu otro. Dus emocionalmente nan tin un bond. E maltrato sosode dene pareha aki, ta dificil pa cana bay. Maltrato tin di haber cu ‘powerstruggle’. Un cu mester kier y tin e poder ariba otro. Na cierto momento bo ta pone e pareha sinti cu e no ta sirbi pa nada. Bo keda bisa un mucha constantemente, cu e no ta sirbi, dado momento e ta cuminsa kere esey.

Pa e dama aleha su mes di un situacion asina, ta tuma un curashi masha grandi mes. E mester ayudo y a papia tocante medionan di comunicacion cu ta mas liber pa publica e tipo di cosnan aki. Antes e cosnan aki no tabata tuma luga.

Un bisiña ta esun cu a yama polis y bisa cu tin un caso di violencia domestico tumando luga. E cos ey antes, bisiña no ta bay mete. Pero aworaki nan no mas. Precisamente esey ta mustra cu nan mensahe ta yegando unda cu e mester yega, segun Sra. Kock. Cu ta conscientisando hende cu no ta solamente e victima, mester stop di ta silencioso, pero cada un di nos cu sa cu un hende cerca di nos, ta pasando door di e problema aki cu ta tuma e telefon y ta yama polis y bisa cu tal cos ta pasando. Esaki ta muestra cu pueblo ta cla pa kibra e taboe aki.

Mundialmente un di tres hende muhe ta hay’e confronta cu violencia domestico, estadisticanan ta mustra cu un di dos ta violencia domestico, asina frecuente e ta. Ta papia no ta papia di dje. No ta golpi mester cay pa cuminsa papia di violencia domestico. Violencia emocional, cu ta un di e promenan cu ta tuma luga. Degenera e persona su self esteem, esey ta e prome forma di violencia domestico. Na Fundacion di Hende Muhe den Dificultad, tin ora ta haya hende muhenan cu ta yega cerca nan sin cu nan tin un rijbewijs sikiera. E ta un forma e persona di ta independiente.

E bista cu ta wordo duna cu nan ta bon cu otro. Por ehempel, na Noruega tabata tin un campaña pa conscientisa hende contra Violencia Domestico. Tabata e billboardnan cu ta cambia, dunando e impresion cu ta mannan tras di lomba ta bon teni. Pero manera cu nan tira un bista miho, e billboard ta cambia y ta wak e parti patras di e pareha. Ta wak e homber tin e señora su brasa di patras wanta, asina fuerte cu e ta bira blauw. No tur ora e impresion ta e realidad cu ta existi den e pareha aki, segun Sra. Kock.

Un 90% di hende homber lanta man dal un hende, of abusa di su pareha, tambe a pasa den casonan di violencia domestico. Nan tambe tabata victima di violencia domestico. Esaki pa nan ta normal.