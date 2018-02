E sustancia cu ta causa cancer di cual ta imposibel pa scapa di dje

E emision di gasnan contamina a comberti su mes den un problema di salud global mas importante di loke hopi hende ta kere.

Actualmente, un 25% di e poblacion Europeo ta wordo afecta pa sintomanan cu ta causa e sustancianan den nos organismo. Pero, sea e ta pasa inadverti of nos no ta dun’e importancia. Pens’e bon, Ultimo temponan bo tabata tin problemanan respiratorio of dolor di garganta? No semper esaki ta asocia cu griep, e efectonan negativo di e emisionnan aki no solamente ta riparabel den bo slijmvlies y den bo wowonan, pero e ta bay hopi mas aleu cu esey.

Ademas di faborece e aparicion di e un trastorno inmunologico, varios patalogia cardiovascular, manera un atake di curason of un derame celebral, e por ta causante di e exposicion na e tipo di emisionnan aki.

Hecho ta, cu den dianan cu mayor aumento di e contaminacion, hopi persona por experimenta:

– Dolor di cabes

– Mareo

– Wowo ta pica

– Problema pa cana

– Dolor di stoma

– Somnolencia (slaperig).

Ciudadnan grandi manera Madrid, Paris y Ciudad de Mexico ta esunnan cu lo bay limita e circulacion liber di vehiculonan Diesel.

En concreto, e huma di motor diesel cu ta contene dioxido di carbono (CO2), oxigeno, nitrogeno, vapor di awa

En concreto, al humo de los motores diesel que contiene dióxido de carbono (CO 2 ), oxigeno, nitrogeno, verdamping di koolmonoxide (CO), zwafeldioxide, stikstof zwaveldioxide, (NO x), ademas di hidrocarburo y su derivadonan. Y, cuidao! cu e proporcion di particulanan nocivo ta binti biaha mas grandi cu motornan di gasoline.

Bo tabata sa cu door di cu habitualmente bo ta respira e aire aki, e ta aumenta e risico di cancer (hopi)? Según e agencia internacional pa investigacion di cancer, encarga pa vigila e particulanan cu ta resulta canceroso, a situa na nivel 1 di peligrosidad, e combustion di diesel, cual ta corresponde na investigacionnan cu a demostra cientificamente cu esakinan ta causa cancer.

Según e Organisacion Mundial di Salud (OMS), emisionnan di motor diesel ta pertenece na e grupo mas peligroso pa salud humano, declarando esaki e causante directo di cancer den persona.

Comments

comments