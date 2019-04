E Sociaal Crisis Plan no ta e solucion pa tur problema na Aruba

Directora di Departamento di Asuntonan Social, Sra. Glenda Hernandez, a splica cu tocante e tipo di ayudo cu nan por brinda. El a elabora tambe ariba e Sociaal Crisis Plan, cu no ta e solucion pa tur problema na Aruba.

Tin cierto casonan a bin, unda cu’n persona a saca full su bida ariba pantaya. Esey no ta nada bunita, ya cu no a tene cuenta cu e bida priva di un persona. Saca bida priva di un persona, Aruba ta chikito y despues Aruba ta keda corda e persona pa su bida. DAS no ta bay den bida personal di hende, publicamente. Nan ta yuda hende patras di cortina y locual a pasa den e ultimo periodo aki ta hopi di lamenta.

Locual cu e kier enfoca ariba dje, segun Sra. Hernandez, ta cu DAS tambe tin cierto restriccionnan, ora cu nan ta duna ayudo social. Tin leynan vigente, manera cu Sra. Soto Garcia- Kelly, por mara nan man. DAS por duna bijstand urgente un biaha so. Un hende por cay den un mal estado, cu DAS mester por yud’e, pero pa ley esaki ta pa solamente un biaha. Esey ta un di nan.

Ora cu’n persona ta hayando bijstand, e ta ayudo temporario pa bin na trabao. Esey kiermen cu mester cumpli cu cierto reglanan. No tin free for all, nunca tabata asina y lo no bira asina tampoco. E ta un ley unda placa di pueblo ta wordo uza pa duna un persona ayudo temporario, y cu mester cumpli cu cierto reglanan. Ta placa di e ciudadano ta wordo uza pa e cosnan aki. Esey ta loke DAS ta wak, di e cliente. Pero ta wak tambe cu ta cumpli cu leynan vigente di pais Aruba.

Ta haya hendenan cu ta clientenan cu ta cay, cu ta end up ariba caya, no ta core di cuenta di co’i un cas, y ta duna. DAS ta traha tras di cortina pa wak kico ta e motibo cu’n persona ta end up ariba caya. Semper tin un motibo y esaki hopi biaha ta complex. Ta acumulacion di cierto cosnan. TIn hendenan cu ta psikiatrico. Esey mester wak, na e motibonan. Kisas ta un adiccion. E hendenan ey cu ta adicto, bo no por hink’e den un cas unda cu tin hendenan cu tin problema ta biba, ya cu e por bira problematico. Tur esaki e trahado social ta wak, den su analisis kico pa haci cu e persona aki. Hopi biaha ta hopi problema acumula.

DAS ta hopi dependiente di cierto instancianan. Hopi biaha e otro instancianan tambe tin miedo pa bin dilanti y wordo lastra manera DAS tin ora ta wordo lastra. Esey ta e tarea cu DAS mester haci. Pero no lastra hende su bida priva ariba pantaya, ya cu esaki no ta netjes. Bo por papia, pero no laga un hende conta nan bida personal completamente.

Locual cu kier focus ariba dje ta e cliente ta hunga e rol di mas grandi, den soluciona su problema. Si un cliente no ta mira cu su problema ta e adiccion cu e tin y e no ta mira esy como su problema, e problema no ta wordo soluciona. Asina simpel cosnan ta. No por obliga hende pa soluciona nan problema di adiccion, si e no ta mira cu esey ta un problema. Esey ta conta pa alcohol, gamblemento.

Si e cliente no ta admiti esey como un problema, nan no por yud’e. Esey ta nan restriccion. Hopi biaha ta haya acumulacion di problema. No ta un problema so un persona asina tin. Locual cu bo ta tende ariba pantaya y bo ta tende via medianan social di e cliente, ta un banda di medaya. Hopi biaha un crisis tin dos banda. Den cierto casonan, banda di e famianan cu a sacanan afo, entre nan tin e berdad.

Hopi biaha ta wordo grita, cu e Sociaal Crisis Plan mester duna solucion pa e problema aki. Pero e plan ta enfoca ariba un sistema protector di mucha. Un sistema pa yuda e mucha pa por soluciona problemanan cu tin ariba tereno di abuso fisico y sexual. DAS ta traha pa mucha, pa hoben den e Sociaal Crisis Plan y tambe pa mayornan cu tin e tarea pa yudanan. E Sociaal Crisis Plan no ta pa tur problema na Aruba. Mester wak kico ta e rais di e problema social. Hopi biaha e raiz ta e adiccion, esey ta Departamento di Salubridad Publico cu tin e centronan di rehabilitacion y adiccion. Kisas e ta un problema cu acumula den un problema social ta un problema psikiatrico. Esey ta un ehempel, ya cu mester bay bek na e raiz di e problema, segun Sra. Glenda Hernandez, directora di Departamento di Asuntonan Social.

Comments

comments