E situacion geopolitico por trece e proyecto di rehabilitacion di refineria na peliger

Mirando henter e situacion rond di PDVSA, caminda cu ConocoPhilips a laga pone beslag ariba barconan di carga di crudo, Sr. Alvin Koolman, director di RDA ta splica ariba e futuro di e refineria na Aruba, mirando cu aunke cu e proyecto ta tremendo ariba su mes, riba nivel geo politico, esey por trece e proyecto na peliger.

RDA/Citgo Aruba Holding a cumpi cu tur nan debernan cu nan tin. nan ta pagando e lease y tambe e minimum tax. Dus aworaki no tin ningun motibo pa por papia di un “breach”. E di dos, e proyecto cu lo mester cuminsa na 2020, RDA den e ultimo lunanan tabata den reunion cu directiva di Citgo, esaki tin mas di 300 trahado emplea den e refineria trahando ariba e planta, pa cuminsa cu e parti di instruccion. Tur cos ta mustra cu esey ta bay door.

Plan ta pa e prome cuartal di 2019, cuminsa cu e prome parti di rehabilitacion. Manera ta conoci, na Februari ultimo, a bin un ‘slowdown’. Esaki a bin door di e parti di sancion, pero tambe door di e maneho con e proyecto lo bay. Citgo a haci un cambio radical, na satisfaccion di RDA con nan ta bay maneha e situacion. Ta cierto cosnan basico cu cualkier proyecto ta haci. Y nan a priminti cu pa comienso di juni lo presenta e plan na RDA. Tur cos ta mustra cu nan ta bay cumpli. Pregunta ta e ora, con ta bay sigui cu e financiamento di e proyecto, cu tin un costo di casi 1 biyon dollar pa e proyecto. Basa ariba e puntonan, cu un ta pa rehabilita e refineria y un ta pa traha e liƱa di gas for di Venezuela. Nan dos hunto ta costa casi un biyon dollar.

Pero, atrobe ta depende di, kico ta bay pasa cu e sancionnan, despues di e eleccion di Maduro na mei. Tur cos ta implica di con e administracion di Trump ta bay handle e situacion na Venezuela. Si en caso haci esey dificil, lo ta dificil pa haya e financiamento cu lo haci e proyecto dificil. Lo mester bay wak kico ta pasa na e momento ey. Pero ya caba a cuminsa prepara pa cualkier situacion. Pero manera ya menciona, te ainda no tin motibo pa bisa cu e proyecto di Citgo no ta bay door, door cu Citgo no ta cumpliendo.

Na juni nan lo haci un inspeccion pa haya sa e costo final na final di december of comienso di januari. Si nan haya e financiamento, nan lo bin cu e ‘estimate’ pa nan cuminsa cu e start up na october 2020. Si nan no por haya e financiamento door di e sancionnan, e ora e proyecto ta na peliger, segun Sr. Koolman, di RDA.

Mirando cu Merca lo a pensando di bin cu mas sancion pa cu Venezuela, lo bira mas dificil pa haya e financiamento, e no ta bay ta un tarea facil, pa e proyecto por sigui. Door di e slow down, e proyecto a cay atras, pero te cu aworaki Citgo te ainda, basa ariba e plan cu nan ta trahando ariba dje y riba experiencia propio di con nan ta bezig ta handle e situacion, asumiendo cu nan a haya e placa, e fecha di october 2020, e plannan ta alcansabel, mirando loke nan kier haci cual ta haci e inspeccion, mobilisa e contratista pa ehecuta e rehabilitacion, y cuminsa cu e start up na october 2020.

Pregunta ta bisa, e business case ta tremendo, mirando cuanto Aruba a yega di produci, cuanto e prijs di crudo ta, cuanto e gasto di operacion ta, cuanto e proyecto ta costa, ta cualke hende lo dunanan e financiamento. Un negoshi normal no tin duda ariba e proyecto su mes. E parti cu ta forma peliger ta e sancionnan geo -politico y esey berdaderamente, basa ariba Sr. Koolman su experiencia, lo mester bay papia mas na nivel diplomatico. Por mira cu Merca su plan ta di cambia e regimen di Maduro. Aunke cu e proyecto ta tremendo ariba su mes, riba nivel geo politico, esey por trece e proyecto na peliger, Sr. Alvin Koolman a finalisa bisando.

