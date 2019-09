E situacion di Drag Race aya na Corsou

Curacao International Raceway miho conosi como pista di Rondeklip ta sera for di Januari, e motibu ta cu no tin un organisashon pa organisa careda nan di drag .

Ya pa algun tempo caba e conocido promotor Gabriel Da Camara miho conocí como Gabi, ta combersando cu FAC “ Fundashon Autosport Curacao “ pa asina cosnan cuminsa move bek manera mester ta.

FAC ta esun cu ta enkarga cu e pista for di 1997, for di 2005 te cu awor FAC ta huur e pista na cualke organisashon of promotor cu ke organisa cualke evento di drag of fever.

