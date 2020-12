E situacion di casino ora nan declara bancarota

Mediador di Aruba, sr. Anselmo Pontilius ta papia di e situacion di casino, ora dunado di trabou procede den caso y declara bancarota. E ora ey ta keda pa wak e inventario, na final SVB ta haya tur informacion y tur trahado ta haya cesantia di aña di servicio.

E trahadonan aki no lo ta den servicio, si tin operadornan cu bin no lo emplea hopi hende. E ta bisa cu esnan cu tabatin mas aña di servicio tin mas alivio, pero tin un cantidad grandi cu lo habri aña sin un trabou.Ora un compania ta stop, e no por haya e 60% di subsidio, e ora ey e no por sigui opera. Di parti mediador, e ta bisa cu ta spera di mantene e subsidio pa mira con por recupera.

“Un situacion complica pero lo keda wak con e pronostico ta, por mira e ocupacion di hotel no ta mesun grandi manera nan tabata custuma na dje. E intencion ta mustra cu lo keda 40% di ocupacion di hotel y casinonan no por depende di mercado local.”

Sr. Pontilius ta bisa cu for di basta aña pasa caba e situacion cu excelsior casino tabata malo, e ta bisa cu mester wak despues di pandemia con lo atende cu e sector aki. “Na momento cu compania declara bancarota, ta haci inventario pa wak di unda por saca algo pa duna e trahado, si no e ta perde caso. E ta un situacion fragil.”

