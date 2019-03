Casi dos siman pasa, na un otro scol basico, muchanan a declara cu lo tabata tin un homber den un auto blanco cu tabata haci gestonan obsceno dilanti di nan. Diabierna, un biaha mas, un scol basico ta emiti alerta pa pedofielnan cu ta core rond den e cercania di e scol.

Kico lo pasa e dia di mañan si un di e personanan aki gara e mucha bay cun’e, segun Sra. Lisette Gomes, di Fundacion Lisette Gomes. E ta sigui a bisa cu ya caba e cos ta yega asina leu, unda cu e pedofilnan no ta worry mas. Nan ta haci gestonan obsceno, masturba dilanti di mucha y mayornan. Si no ta preveni, asina leu lo bay yega. Fundacion Lisette Gomes ta keda pusha, keda alerta. Pero kico mas por haci? Nan a yega tur caminda caba, y keto bay e caso aki no ta haya atencion necesario.

E mesun sistema cu no ta proteha mucha, e caminda di cruz ta keda mesun cos. Ta bay haci denuncia, e mayornan no ta tende nada. Y ta e mayornan tin di keda yama JZP, con a para. Polisnan ta mas bezig ken a horta un tiki cuminda den supermercado. Pero pa algo asina serio, no kier pa pone nr di auto. Kisas e auto lo no bin bek e scol aki, pero si e por bay un otro scol. Pero si mayornan tuma ley den nan man, e ora si husticia ta bay actua detene e mayor cu a bati e pedofiel. E ora atrobe ta e mucha ta keda trauma, ya cu e ta keda sin mama y ni tata.

Sra. Lisette Gomes a sigui bisa cu Facebook ta e miho medio cu tin pa comunica. Pone alertanan y Sra. Gomes ta spera cu prensa tambe por coopera cu esaki. Pa mayornan bira consciente kico ta pasa rond di scol. Ta conta pa mayornan, docentenan, transportenan. Mayornan sea alerta, pidi e muchanan pa keda den e scol y no sali pafo.

Mester bin regla cu tanten cu mayornan no aparece na porta, e mucha no ta sali pafo. Pero tambe si tanten e comunidad no ta tuma e responsabilidad como adulto of mayornan, pa proteha e muchanan, si ta mira algo cu no ta bon, mester actua. No ta paso cu scol a caba trempan, of cu e no ta bo yiu, el a sosode pafo di cura, no ta pone atencion na dje. Tur hende mester coopera, keda pendiente. Si por yuda hiba muchanan cas. Coopera cu otro. Si esunnan cu no tin auto, of muchanan cu ta bay cu bicicleta, nan tur ta keda un peliger den tur sentido.

Den e caso aki, pedofiel ta rondona scol di muchanan menor di edad. Esey ta un peliger pa e muchanan bou di 12 aña. Y na Montaña tin un kleuterschool, cu ta muchanan mas chikito. Tin un peliger cu na cualkier momento e persona aki ta bay flip, e ta bay gara e mucha bay cun’e y e ora si, 100 patruya di polis lo sali, OM lo sali, minister di Husticia lo sali. Pero e problema mas grandi ta cu no ta trahando ariba prevencion. Esaki ta hopi importante, pa mayornan haci nan yiunan mas consciente, cu si nan mira un hende straño ta acercanan, pa nan papia di biaha. Siñanan proteha nan mes contra di e pedofielnan aki.

Comments

comments