E siman aki tur automobilista cu tin plachi di number A-65001 te cu A-78000 por busca nan plachinan

E siman aki, di dialuna dia 20 di juli te cu diahuebs dia 23 di juli, Departamento di Impuesto ta parti plachi di number na tur automobilista cu nan number di auto ta entre A-65001 y A-78000. Di e forma aki ta duna oportunidad na esnan cu no a alcansa pa busca nan plachi di number diasabra ultimo via e DIMP Drive- Thru.

Walk-In

Durante siman e partimento di plachi ta bay segun e sistema di ‘Walk-In’. E contribuyentenan por acudi na e balie ubica den e edificio principal na Camacuri; pues no na e oficina anexo unda normalmente ta parti e plachinan. Ta pidi tur contribuyente pa presenta e documentonan rekeri manera comprobante di pago di Departamento di Impuesto y seguro di auto valido na momento di busca e plachinan di number.

Orario di servicio

Pa busca e plachinan por acudi den siman di dialuna pa diahuebs durante e orario: 7:45 am – 11:30 am y 1:15 pm – 5:00 pm.

Specialmente pa e contribuyentenan cu no a logra buca nan plachi number via e DIMP Drive-Thru of Walk-In, Departamento di Impuesto ta planea pa habri e oportunidad pa busca plach’i number a base di un systema di afspraak. Lo comunica esaki mas den detaye unabes cu e preparacionan ta cla pa start cu e fase nobo aki. Nos ta pidi tur cliente pa sigui nos anuncionan via Facebook pa e ultimo noticianan di otorgamento di plach’i number.

