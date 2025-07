Departamento di Salud Publico (DVG) ta informa cu tur cita pa vacuna di Keintura Geel pa e siman aki ta yen. No tin mas disponibilidad pa vacuna e siman aki.

Nos ta recomenda y infatisa na tur persona cu tin plan pa bay biaha pa un pais of region di riesgo pa Keintura Geel (manera algun pais den Suramerica, Centroamerica y Africa), pa planifica bo cita pa vacuna na tempo, minimo 10 dia prome cu e fecha di salida. Esaki ta importante pa duna tiempo pa e vacuna pa e haci su efecto y den algun caso, e ta un requisito pa por drenta e paisnan.

E vacuna di Keintura Geel ta un solo dosis cu ta duna proteccion pa bida largo. Despues di tuma e vacuna, por fabor warda e prueba (buki geel) di vacunacion hopi bon, pasobra hopi pais lo pidi e documento aki ora bo ta drenta of sali for di nan teritorio.

Pa evita molester of problema cu bo biahe, nos ta pidi pa tur biahero planifica su vacunacion pa tempo, y no warda te ultimo momento.

Pa mas informacion like nos Facebook page Directie Volksgezondheid DVG Aruba, Follow nos riba Instagram directie_volksgezondheid_aruba, subi nos website www.dvg.aw, yama nos na 5224200 of mail nos na [email protected]