Departamento di Impuesto ta recorda su contribuyentenan cu dia 30 di september 2022, e siguiente termino di pago di grondbelasting 2022 ta caduca. Pa e fecha aki tur contribuyente cu no tin un areglo di pago, mester paga e siguiente 25% di e suma di cobransa.

Grondbelasting 2022

E cobransa di grondbelasting 2022 ta fecha 31 di mei 2022 y por scoge pa paga esaki den un solo biaha of den termino. Di acuerdo cu ley, e prome y di dos termino, cu ta ekivalente na 50% di e cobransa, a caduca dia 30 di juni 2022. E di tres termino di pago ta caduca dia 30 di september 2022 y e di cuater termino di pago dia 3 di januari 2023. Pues, pa dia 1 di oktober 2022 e contribuyente lo mester a paga en total 75% di e suma di cobransa. Esaki ta valido pa e contribuyentenan cu no tin un areglo di pago.

Mester remarca cu si acaso un contribuyente no por paga e suma di cobransa manera ley ta stipula, e ora tin posibilidad pa cera un areglo di pago. Por yama 522 7424 pa mas informacion tocante areglo di pago.

Si no cumpli cu pago (na tempo)

Den caso cu un contribuyente no paga manera rekeri pa ley, e ora automaticamente Departamento di Impuesto lo continua cu e proceso di cobramento cu forsa di ley. Mescos ta conta pa un contribuyente cu no a paga suficiente of no a cumpli cu su areglo di pago.

E proceso di cobramento ta encera cu un contribuyente lo ricibi por ehempel un aanmaning (costo di aanmaning ta Afl. 10,-), un ordo di retencion riba salario (loonvordering) of dwangschrift. Alabes, e debe por aumenta cu gasto di interes.

E proceso di cobramento gradualmente por bira mas severo y tur cos ta depende te con leu e contribuyente mes ta laga e proceso aki continua.

Departamento di Impuesto ta urgi tur contribuyente pa haci nan pago di impuesto na tempo y asina evita gastonan innecesario.