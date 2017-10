E sentencia di sobrinonan di e casa di Maduro lo ta na December

NEW YORK CITY, New York – E sobrinonan di e prome dama di Venezuela, condena pa purba di trafica 800 kilo di cocaína pa Merca y encarcela pa casi dos aña na New York, lo wordo sentencia dia 14 di December.

Hues Paul Crotty di e corte federal di Manhattan, a anuncia e fecha pa final di un audiencia caminda cu nan a acepta un mayoria di e factornan agravante presenta pa e fiscalia, un señal cu e sentencia lo ta duro.

Crotty lo tin cu dicidi cuanto tempo nan lo tin cu pasa cera, esta e sobrinonan di Cilia Flores, casa di e presidente Venezolano, Nicolas Maduro: pa nan delito, e minimo ta 10 aña y e maximo ta cadena perpetua.

Franqui Francisco Flores de Freitas di 31 aña y su primo Efrain Antonio Campos Flores, di 30 aña, a aparece den corte cu camisa y carson blauw, e prome, cu su cabes completamente feita. Serio, nan no a papia y a limita na scucha e traduccion simultanea di e audiencia na Spaño.

Fiscalia a pidi hues pa admiti varios factor agravante cu e potencial di alarga e sentencia y hues Crotty a acepta varios di nan: intencion di manda 450 kilo di droga pa Merca, e uzo di un arma di candela, e uzo di un avion en conexion cu conspiracion, supervision di otro personanan, e pago di soborno na autoridad.

Un di e abogadonan di e acusadonan, Randall Jackson, a argumenta cu “tin ningun prueba” cu e armanan tabata di su clientenan (potret di un arma a aparece den telefon di un e sobrinonan), cu nunca nan a transporta droga den un avion ni a paga soborno y cu nan no tabata hefe di ningun hende, pero e hues a desestima nan obhecionnan. “Tur ta parti di e mesun cos: nan a tabata duna mas chens pa tin exito” den nan conspiracion, hues Crotty a bisa.

E hues a rechasa no obstante otro dos factor agravante presenta pa Gobierno, dando e rason di e acusacion: obstruccion di husticia y menasa creibel di violencia pa comete un crimen.

Na November di 2016, tras di un huicio di nueve dia, un hurado popular a dicidi unanimamente cu e dos sobrinonan di Cilia Flores tabata culpabel di planifica un vuelo cu nan lo a transporta 800 kilo di Cocaina for di Venezuela pa Honduras, cu Merca como destino final, a cambio di 20 miyon di dollar.

E dosnan aki a wordo deteni na Haiti na November di 2015 pa DEA, e agencia antidroga Mericano, cu a haci un operacion undercover na Venezuela y Honduras pa nan captura nan.

Fuente: www.afp.com