E-Seminar edicion digital ta diahuebs 7 di Mei cu orgadornan internacional

Un di e seminarionan cu mas atendencia anualmente na Aruba y Curacao ta e-Aruba y e-Curacao Business Seminar. Mirando cu actualmente no por organisa eventonan cu public y e necesidad pa toolsnan pa maneha e situacion actual a dicidi pa tene un edicion extra / bonus di e seminario digitalmente. Esaki lo bay ta Diahuebs awor dia 7 di mei 2020 for 11 or di mainta te cu 12.15 pm ora di Aruba. E concepto unico lo uni profesionalnan di Aruba hunto profesionalnan di New York y Seatle pa asina comparti nan conocemento riba mercadeo digital den e temponanan aki di covid19. For di Microsoft su oficina principal na seattle Miri Rodriguez (Storyteller) lo comparti diferente strategia cu e.o e compania Microsoft ta usando. E topico lo ta con pa comunica cu ‘empatia’ durante di covid 19. Miri recientemente tambe a publica su prome buki ‘Brand Storytelling’. For di New York e ‘Best Selling’ Author y Multi-Entrepreneur di varios buki Ramon Ray tambe lo ta parti di e seminario digital. Ramon recientemente a organisa un seminario cu e mesun topico aki unda cu mas di 2000 persona rond mundo a registra. Aki tabata di mas di 10 profesional cu a duna un presentacion. Ramon lo duna un resumen di e diferente strategianan cu a resulta positivo pa diferente compania. Pa Aruba Sr. Diederik Kemmerling di e compania di mercadeo The Lab tambe lo duna un presentacion di con pa yuda bo compania / organisacion cu mercadeo digital durante covid 19. E compania ta yudando varios compania na Curacao y Aruba actualmente y e lo comparti algun ‘Best Practices’. E moderador lo ta Sr. Mark Benson Denz. Ta importante pa registra pa asina haya e acceso pa e seminario. E seminario ta completamente gratis. Por registra via : www.onlineseminar.com/e-seminarcaribbean .

E team di e-Seminar lo ta trahando cu e team tecnico di OnlineSeminar.nl cu ta un lider den online streaming na Europa. Esaki lo garantisa un bon calidad pa cu e tecnologia. Na final di tur presentacion lo tin oportunidad pa hasi pregunta por medio di e funcion di chat cu tin den e streaming.

Pa loke ta ambos seminario den forma regular e edicion di Curacao tabata plania pa fin di Maart 2020 y esun di Aruba tabata plania pa comienso di Juni 2020. Dependiente di regulacionan di Gobierno e eventonan ta keda posponi pa mas na final di 2020.

e-Seminar ta produci pa Infinity Media Aruba, The Lab supported by OnlineSeminar.nl, Elite Productions & Entertainment y Headlines Group.

