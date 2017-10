E sabor Curasoleño den Festival di Buki pa Mucha

Biblioteca Nacional Aruba ta trece e di 25 edicion di su Festival di Buki pa mucha. Den siman di dia 6 pa dia 10 di november un grupo di autor di buki pa mucha, ilustrador y contadornan di storia ta bishita mas cu sesenta scol, primario, basico y special, riba nos isla. Biblioteca a invita 3 autor di buki pa mucha di Corsou, Roland Colastica, Alvin Inecia (Tio Ali) y Crisen Schorea. Nan ta bishita scol pa conta storia, papia tocante buki cu mucha y tambe pa stimula mucha pa lesa mas.

Crisèn Schorea (1975), di profesion sociologo, ta di curason un escritor, cantante, actriz, un humilde y ferviente admirador di arte, specialmente arte escenico.

Algun luna pasa el a logra haci un di su soñonan realidad esta publica su prome buki di poema titula ‘Sinti mi Sinti’[. Crisèn a participa na diferente proyecto literario manera ‘Dichters in de Bomen’, ‘Literaire Tippelzone 2008 & 2009’, ‘Ban Lesa (Kinderboekenweek Curaçao) di 2014-2016 y ‘Un buki pa lesa’ di JCIOBA. Esaki ta prome biaha cu e ta participa na Festival di Buki pa mucha na Aruba. Crisèn ta conoci tambe como actriz. Na e momentonan aki Crisèn y su banda, ‘the 8.40 Band’, ta trahando riba su prome album musical.

Tio Ali tin frequent flyer miles cu biblioteca, hopi biaha caba el a participa na e Festival di Buki pa mucha. Tio Ali (Alvin Inecia) di Corsou ta un personahe bon conoci cerca nos muchanan.

Tio Ali ta entretene pa educa y e ta haci esaki cu cuenta, rima, ritmo, poesia y cantamento combina cu movimento. E tin pasion pa siña mucha, hoben y mayor kico ta norma y balor manera Respet, Amor, Comparti, Persevera, Pasenshi, Confiansa, Ayudo, Duna y Compronde.

Roland Colastica ta un artista cu ta expresa su mes den diferente disciplina di arte. Skirbimento ta djis un forma pa Roland yega na su publico y toca nan curason. Y de facto biblioteca no conoce un Festival di Buki pa Mucha sin Roland Colastica pasobra Roland a contribui semper na e proyecto di lesamento aki. Cu presentacionnan fantastico e ta gara y tene e atencion di tur mucha. Na 2006 Roland Colastica a ricibi e premio prestigioso ‘Cola Debrot cultuurprijs’. Roland Colastica ta biaha rond mundo pa conoce diferente pais y cultura y pa sigui siña y desaroya su mes y disfruta di arte den tur su formanan y splendor.

u Biblioteca ta spera mas escritor di buki pa mucha. Nan ta Sjoerd Kuyper (autor di e regalo di siman di buki), Jeroen Hoogerwerf, Paul van Loon cu Manisha van Loon, Curt Fortin cu Nick van Leent y Mariella van de Beek for di Hulanda. Di Boneiro ta spera Gabriel Mercera (Tio Gabi) y Kathleen Thielman. Loeki Morales ta bini for di St. Maarten y Hilli Arduin ta un autora di buki pa mucha di Surnam.

E grupo local cu ta contribui na e festival tan gusta ta consisti di Stan Kuiperi (ilustrador di e buki di siman 2017), Gino Vrolijk, Liliana Braamskamp-Erasmus, Vanessa Paulina, Sergio Tjie-A-Loi, Emerita Emerencia, Irmgard Frans, Richard Dabian, Lientje Maduro y Lily Clarisa.

Ya pa 25 aña biblioteca ta trece mucha hunto pa scucha storia, stimula lesamento y conoce autor y ilustrador pa medio di un festival grandi. Apertura di e festival ta diabierna dia 3 di november. Muchanan di Sint Paulusschool y diferente otro grupo ta duna un bunita presentacion riba stage pa yama tur autor y ilustrador bon bini. Den siman di 6 pa 10 di november lo tin bishita di scol y merdia tin actividad na biblioteca. Tur mucha ta bon bini y presentacionnan ta gratis.