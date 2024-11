Shonnan amante di domino “fast & furious”, e diasabra aki, 23 di november, e palacio di domino aya n’e grens di Kudawecha y Calabas, e unico Domino Square Garden na mundo, tin e honor y placer pa presenta e revancha di aña! Nos ta bay, manera e macambanan ta bisa, “met de deur in huis vallen”! Team Snor a challenge un dje poco ekiponan cu a logra gana Snor koti-koti, nip-nip, “on the edge”, esta nada menos cu e coalicion di taxista bou nomber di Taxi Domino Team!

Si señores, aña pasa Team Snor tabata riba un racha di victoria te ora cu e taxistanan a tira salo den e sopi! Daña smaak total! E flamante lider di Team Snor, esta “Snor” Perez, a declara cu e biaha aki otro gay lo canta! E bataya tan spera lo tuma luga diasabra awo, 23 di november, cuminsando pa 8’or di anochi

Manera semper, entrada ta completamente gratis pa pueblo en general, y den halftime e snacknan lo lora totalmente por nada cortesia di chef, entre otro e famoso sopi di pecho di sangura y e tan popular aros yena cu potham!

Shonnan, bini un bini tur, diasabra awor 23 di november cuminsando pa 8’or di anochi n’e mundialmente famoso Domino Square Garden p’e encuentro sensacional entre Taxi Domino Team y Team Snor. E revancha di aña ta ON! Yegaaa