E reto mas grandi cu hospital tin ta pa haya personal pa traha den enfermeria

Ta consciente cu hospital tin problema cu capacidad y esaki no ta na Aruba so sino mundialmente, caminda cu mester wak con ta bai yena e espacio ey. Esaki mester wordo haci pa por cumpli cu e demanda di e servicio. E ta un reto hopi grandi pa cual nan tin e respaldo di Corsou, Bonaire y Hulanda tambe. Dr. Ezzard Cillie Director di Hospital Horacio Oduber ta splica.

Riba un termino corto y mediano plaso tin un proyecto cu Hulanda pa yega na e number di enfermeranan rekeri. E meta ta pa stimula e trabao di enfermeria. Ta parce tambe cu e profesion ta no ta interesante, siendo cu e hecho ta cu e pago e ta bon. E educacion ta dura casi 4 aña y esey si ta basta pisa y hopi hende nan caminda mester stop pasobra nan no por acapara tur locual ta rekeri den estudio di enfermeria.

Director di hospital a gradici e enfermeronan di hospital pa locual nan a haci pa e pashentnan. E circunstancianan bou di cual nan mester eherce nan profesion ta duro y pisa.

Pa ultimo, Sr. Cillie ta extende e invitacion pa e hobenna cu por ta interesa pa considera enfermeria como profesion. Nan tin tur oportunidad pa haci e parti di opleiding y specializacion. Segun Sr. Cillie, antes e soeurnan tabata bisa cu e ta un “opoffering”, cual e no ta di acuerdo cun’e. E ta un profesion cu mester haci e debido studio prome y si no ta cumpli cu esey no ta haya diploma toch, esaki ta bay man cu man.

Finalmente a haci un apelacion na e hubentud pa nan considera seriamente enfermeria como profesion unda cu tin un camindanan largo cu por bay den e mesun profesion, segun Sr. Elliard Cillie, director di Horacio Oduber Hospital.

